Demonstrerer 20 kW trådløs lading i begge retninger

Amerikanske Oak Ridge National Laboratory (ORNL)har demonstrert toveis induktiv lading av en varebil.

Det vil si at bilen kan både motta strøm og levere strøm tilbake uten kabel. Overført effekt var 20 kilowatt, som ifølge ORNL er den høyeste som er demonstrert over et luftgap på 30 centimeter.

Teknologien er demonstrert med en transportbil fra UPS. Foto: ORNL

Altså er det mulig å overføre strøm med høy effekt trådløst over en relativt lang avstand. I praksis betyr dette at bilen ikke må ha spesielt lav bakkeklaring for at energioverføringen skal kunne gjøres effektivt.

Virkningsgraden fra strømnettet til kjøretøybatteriet skal ha vært over 92 prosent, skriver laboratoriet i en pressemelding.

Høy overføringseffekt er viktig dersom trådløs lading skal gi merverdi i praksis. Om effekten er lav, tar det lang tid å lade et stort batteri, og da kan en like gjerne koble til en ladekabel. En effekt på 20 kilowatt gjør det mulig å lade et batteri på 60 kilowattimer, som demonstrasjonsbilen har, på tre timer.

Klattlading blir mer praktisk med slike ladere. Ti minutter parkert på en trådløs lader kan levere 3,3 kilowattimer.

Kan lagre store energimengder

I tillegg skal det gjøre det svært fleksibelt å ta i bruk bilenes batterier til mer generell energilagring. Strøm produsert ved en sentral for en flåte av biler kan lagres gjennom dagen, og være tilgjengelig for forbruk gjennom døgnet. Om teknologien tas i bruk på større flåter, kan det lagres store energimender.

Prosjekter munner ut av tidligere teknologiutvikling hos ORNL. De har tidligere demonstrert trådløs lading opp til 120 kilowatt med en virkningsgrad på 97 prosent over et gap på 15 centimeter.

En av utfordringene med å utvikle løsninger som dette med høy effekt er at bilen må ha en ombordlader som kan likerette strømmen. Strømmen som trådløst induseres i bilen er en vekselstrøm, og må derfor likerettes før den kan mates til batteriet.

I dag er det uvanlig at elbiler har likerettere som tar stort høyere effekt enn 11 kilowatt, og selv dette er sjeldent.

Når det i tillegg skal være mulig å overføre energi i begge retninger, må utstyret i bilen være i stand til å vekselrette strøm fra batteriet.

Skal utvikles videre

Dermed er det ikke rett frem å skru på plass noe som dette i en elbil. ORNLs prosjekt er ikke klart for markedet, da videre utvikling må gjøres.

Toveis trådløs lading er en teknologi flere utvikler. Blant annet foregår det lignende prosjekter i Europa.

ORNL er for øvrig undelagt det amerikanske energidepartementet, og er således teknologiutvikling med offentlige midler. Teknologien lisensieres ut til private bedrifter, som kommersialiserer den. ORNL er det største forskningssenteret under energidepartementet, og ble opprettet i 1942 som en del av Manhattan-prosjektet som utviklet det første atomvåpenet.