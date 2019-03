– De forteller kvinnene at er du ikke sjef, så er ikke det du gjør viktig

Prisen ble delt ut for tredje år på rad på kvinnedagen i år. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Aas mener at fokuset på ledelse blir feil, og at prisen står i veien for oppmerksomhet til dem som faktisk produserer noe. Nå vil hun starte en egen pris.

– De forteller kvinnene i bransjen at er du ikke sjef, så er ikke det du gjør viktig. Det er jenteklubben grei. Det er triste greier, sier Aas.

Aas mener det kan sammenlignes med å kåre Norges 50 fremste kvinner i fotball, og så er bare tre av dem fotballspillere.

Aas jobber i sitt eget selskap TurtleSec. Hun har 14 års profesjonell og har en egen blogg som for ikke lenge siden ble sitert i Forbes.

Oda-Nettverk: Prisvinnerne er fagledere

ODA er et nettverk som drives frivillig av kvinner i tech, og har mer enn 800 medlemmer

Kristine Hofer Næss, leder i ODA, understreker at selv om mange av vinnerne har lederstillinger, er det også mange som er i fagledelse og jobber teknisk.

Kristine Hofer Næss i ODA. Foto: Jan O. Kiese

– ODA er for alle kvinner som jobber i teknologi, inkludert mange ulike roller og bakgrunner. Dette reflekteres i listen. Der er det mange som er meget tunge teknisk, sier Næss.

ODA har siden 2013 målt kvinneandelen innen IKT i Norge. Tallene for 2018 viser at det er 28 prosent kvinner i teknologi i Norge.

I ledelsen er tallet 22 prosent kvinner, mens ODA har et mål om at det skal være 40 prosent.

– Akkurat i dette samarbeidet med Abelia vil vi bidra til å løse det, sier Næss.

Pris som tar plass

Patricia Aas mener at Oda og Abelia skaper et feilaktig bilde av at utøverne av teknologi har en arena, særlig sett med øynene til folk som er utenfor bransjen.

– Problemet med denne prisen blir at den tar en plass. Oda får presseomtale og statsministeren på besøk. Statsministeren! Det er pinlig. Man tror man har noe, men det som finnes er bare juks, sier Aas.

Hun er veldig klar på at det er behov for en pris som viser fram kvinner i teknologibransjen, men hun mener det er feil gruppe som trekkes fram, og at det mangler reelle forbilder som faktisk utøver yrket.

– Kvinner i tech er veldig usynlige i Norge. Vi trenger at juniorer i bransjen ser at kvinner kan ha suksess og ha det gøy når de gjør det som faktisk er jobben deres, sier Aas.

Jobber med fag

Kristine Hofer Næss underestreker at hun er glad for at det er engasjement rundt prisen. I år var det 600 personer som ble foreslått til listen.

– At Aas mener at dette er juks får stå for hennes regning. Vi setter ingen opp mot hverandre ved å løfte frem noen fantastisk viktige rollemodeller, kåret av en svært kompetent jury.

– Jeg oppfordrer dem som er skeptiske til vinnerne til å gjøre sin egen research. De vil fort se at det er en grunn til at kvinnene er på listen, sier Næss.

Næss mener også at ODA og Patricia Aas egentlig ønsker det samme, å løfte flere kvinner inn i tech og å skape gode rollemodeller.

– Kvinnene på denne listen har banet vei innen sine fag og bransjer, og det er viktig at vi synliggjør dem i markedet, sier Næss.

Mener for mange kvinner forfremmes for tidlig

Aas reagerer også fordi hun mener at prisen bidrar til å dra kvinner i teknologibransjen i retning ledelse.

Litt av problemet, mener hun, er at kvinner i teknologibransjen faktisk blir forfremmet for tidlig i karrieren.

– Kvinner i IT blir dyttet inn i ledelse. Jeg ser kvinner som blir ledere før det har gått et år. Det skyldes en blanding av gode intensjoner om kjønnsbalanse og fordommer om at kvinner er så empatiske og flinke til å lytte, sier Aas.

En universitetsgrad tar det tre til fem år å oppnå, og hun mener mange blir ledere altfor tidlig, før de har fått brukt utdannelsen sin lenge nok.

– Det høres veldig fint ut å bli bedt om å lede, men ledelse er en helt annen utdannelse. Du trenger ikke IT-bakgrunn for å være mellomleder, det er mange flinke ledere som ikke har det.

Starter egen pris

Men Patricia Aas vil lage en pris for kvinner som jobber på gølvet i teknologibransjen.

Hun forteller at hun har fått flere henvendelser fra kvinner og menn i bransjen som vil hjelpe henne med, og at hun vurderer å gjøre det på Ada Lovelace-dagen.

Ada Lovelace Britisk datapioner født i 1815. Hun regnes som historiens aller første dataprogrammerer.

Ada Lovelace-dagen markeres den andre tirsdagen i oktober hvert år for å feire kvinner i STEM-fagene.

En slik markering er helt i startgropen, men Aas vil trekke fram folk som utøver .

– Det vi trenger er hardcore folk som vet hva de driver med. Det er for eksempel store miljøer rundt spill og databaser, men du hører ikke et kvekk om det.

Fordi utviklere ofte er pålagt å holde ting hemmelig av konkurransehensyn i virksomheten, tenker hun seg at de heller skal trekke fram rollemodeller innenfor ulike retninger, som topp fem kvinner innenfor helseinformatikk i Norge.

Oda Nettverk har også en mangfoldspris som går til en kvinne, en mann og en organisasjon. Der er kriteriet at vinneren har gjort en innsats for å fremme mangfold i teknologibransjen.

Nominasjonsprosessen har åpnet.