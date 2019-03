De første bergprøvene fra Stad skipstunnel er klare

I rundt fem uker har Diamant Wire Teknikk (DWT) boret seg gjennom traseen til Stad skipstunnel. Dette er et av grepene Kystverket gjør for å bevise at de har rett i at verdens lengste skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner.

Det har de påstått siden 2016, men de blir ikke trodd av Samferdselsdepartentet. Oslo Economics og Atkins anser det som mer sannsynlig at prosjektet vil komme på 3,6 milliarder kroner.

To borerigger er i full gang med å bore seg inn i fjellet fra hver sin framtidige tunnelåpning i et forsøk på å bevise at Kystverkets 2016-tall er riktige. Det skal de gjøre ved å ta ut kjerneprøver fra hver tredje meter gjennom strekningen, og måle bergkvaliteten.

Nå er de første resultatene klare, og de ser lovende ut, ifølge Kystverket.

Hullet som nå bores gjennom traseen går gjennom fjellet fra Moldefjorden ved Selje (til venstre) til Vanylvsfjorden til høyre. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU/Google Earth/Kystverket

16 meter med løsmasser

Avdelingsleder Terje Andreassen i region Vest forteller at det kun var en halv meter med løsmasse på Moldefjord-siden før de kom inn til godt fjell.

– Vi har for for det meste funnet gneis av god kvalitet, og det lover godt med tanke på våre kalkuleringer. Det har vært noe vannlekkasje, men ikke mer enn vi kan forvente, sier Andreassen.

Stad skipstunnel Lengde: 1700 meter. Høyde mellom bunn og tak: 50 meter. Dybde: 12 meter (lavvann). Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fenderne. Volum uttak fast fjell: Cirka 3 millioner m³. Tilsvarer cirka 7,5 millioner tonn sprengt fjell. Investeringskostnad (2016-kroner:) Cirka 2,6 milliarder kroner, eksludert MVA. Byggetid: Om lag 3-3,5 år.

Fra andre siden - Vanylvsfjorden - er kvaliteten langt verre. DWT måtte bore seg gjennom 16 meter med løsmasser før de nådde fjell.

Deretter boret de seg gjennom fjell av det geologen beskriver som dårlig kvalitet i 30 meter, før den gode gneisen kom til syne.

– Vi var klar over at det er mye løsmasser på denne siden, og det er for tidlig å si noe sikkert om den totale kvaliteten på fjellet gjennom traseen, sier Andreassen.

Boring fra Vanylvsfjorden avdekket 16 meter med løsmasser og deretter 30 meter med dårlig fjell. Foto: Terje Andreassen/ Kystverket

Sprekker med leire kan skape trøbbel

DWT borer fra begge sider av traseen samtidig på grunn av tidspress. Kystverket har nemlig fått frist til 15. mai med å levere rapport til Samferdselsdepartementet.

Slik ser bergprøvene ut som tas ut fra Stadlandet. Foto: Terje Andreassen/ Kystverket

– Planen er å være ferdig til påske, og det skal vi klare om vi holder oppe tempoet vi har hatt til nå, sier Andreassen.

Så langt har de boret om lag 300 meter av den 1700 meter lange traseen.

– På Moldefjord-siden borer vi gjennom hele døgnet, mens på den andre siden har vi naboer og borer kun fra klokken 07 til 19, sier Andreassen.

Kystverket opplyser at berget i all hovedsak består av gneis, men med innslag av skifer et par steder. Her kan det være sprekker i steinen med leire som kan skape trøbbel og kreve sikringstiltak når tunnelen skal sprenges ut i fullprofil.

Blitt foreslått siden 1874

Stad skipstunnel har vært foreslått siden 1874, og på 1980-tallet ble det stiftet et selskap som skulle jobbe fram ideen. Siden den gang er det laget 20 konseptvalgutredninger, som har talt både for og mot tunnelen.

Gjennombruddet kom ikke før 2014, da regjeringen sa de ønsket å gå videre med et forprosjekt i Nasjonal Transportplan.

Målet med tunnelen er å redusere vente- og reisetid rundt Stad, føre til mindre klimagassutslipp og minske risikoen for ulykker i det værutsatte området. Tunnelen skal være til bruk for fiskebåter, brønnbåter, passasjerbåter og andre som ikke kommer seg forbi Stad i dårlig vær.

Utredningen om tunnelen som Kystverket er i gang med nå, er den 21. i rekken.