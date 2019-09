Dansk kommune fjerner gratis bysykler: Nesten ingen gadd å bruke dem

Et enstemmig by- og kulturutvalg i Odense Kommune besluttet tirsdag å skrote de bysyklene som kommunen gjennom en kontrakt med bedriften AFA JCDecaux, har stilt gratis til rådighet i opptil 24 timer om gangen for innbyggerne og turister. Dette forteller flere fynske medier.

Bysyklene har ganske enkelt blitt brukt for lite. En oversikt som Fyens Stiftstidende har fått innsyn i, viser at syklene bare ble brukt gjennomsnittlig syv ganger om dagen i turist-høysesongen i juni og juli. Og det tallet gjelder vel å merke for de knapt 100 bysyklene til sammen.

– Nå stopper vi denne farsen. Syklene blir ikke brukt, og det er penger ut av vinduet å fortsette med å vedlikeholde bysyklene, sier by- og kulturrådmann Jane Jegind (V) til TV2 Fyn.

Enige

Ifølge kommentarene til politikerne i Odense ser de ut til å være noenlunde enige om at systemet med bysykler er foreldet. Syklene er nemlig bundet til ti faste stasjoner rundt omkring i den fynske hovedstaden, hvor de må hentes og leveres inn igjen, nøyaktig slik det er tilfellet i de fleste storbyer, inkludert København.

Bysyklene har vært svært lite brukt i Odense i årevis, men framveksten av utleiefirmaer som har plassert ut el-sparkesykler i byen har gjort vondt verre. Siden de kan etterlates hvor som helst, tilbyr de nettopp den fleksibiliteten som bysyklene har manglet.

Men problemet er at byen har bundet seg til en 15 år lang kontrakt med AFA JCDecaux, som lever av utendørs reklamer. Motytelsen for bysyklene er at kommunen stiller til rådighet gratis reklameplass, og dette skal fortsette fram til minimum 2024.

Vil endre avtale

Derfor har politikerne nå gitt embedsmennene lov til å prøve å forhandle fram en annen motytelse enn gratis bysykler, for eksempel offentlige toaletter, som kommunen kan få gratis, har Fyens Stiftstidende skrevet.

Samtidig har bysykkelbedriften Donkey Republic ifølge samme avis, sendt et tilbud til kommunen om å levere nye bysykler til Odense. Donkey Republic tilbyr allerede bysykler i flere storbyer verden rundt, inkludert København. De fungerer i likhet med sparkesyklene ved hjelp av GPS, og er dermed ikke bundet til en fast stasjon, og syklistene må også betale for å benytte dem.

AFA JCDecaux driver også med by- og pendlersykler i Randers og pendlersykler i Aarhus markedsført under navnet Cibi.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk