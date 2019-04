Dansk F16-pilot: Defekt ammunisjon kan være årsaken

Da et nederlandsk F-16-fly i januar skjøt seg selv under en øvelse, var det sannsynligvis fordi prosjektilene i maskinkanonen til flyet ble slått ut av stilling. Det forteller F-16-piloten Thomas Kristensen, som er major ved den danske Flyvestation Skrydstrup.

Det nederlandske kampflyet ble under en øvelse i Vliehors i det nordlige Nederland nødt til å foreta en nødlanding på den militære flystasjonen Leeuwarden, etter at skudd fra flyets egen kanon forårsaket minst ett hull i skroget, traff motoren og lagde flere lange flenger på den venstre siden av flyet. Det skrev den nederlandske nyhetstjenesten NOS.

– Når det blir skader på venstre side av cockpiten, er det helt klart snakk om at prosjektilene som kommer ut av kanonløpet enten har blitt fragmenterte eller har vært såkalte slow burners, sier Thomas Kristensen, som også er kjent under kallenavnet MET.

Måtte nødlande: F-16 skjøt seg selv under øvelse

Problemet oppstår i kanonen

Thomas Kristensen mener at det sannsynligvis har oppstått ett av to problemer inne i maskinkanonen til flyet. Enten har det oppstått en såkalt matingsfeil i bunnen av kanonen, hvor prosjektilet har blitt skjøvet inn skjevt eller ødelagt på vei ut av løpet. Dette innebærer at når prosjektilet skytes ut, har det blitt fragmentert, og et fragmentert prosjektil kan lett slås ut av kurs, slik at det treffer siden av flyet ved cockpiten.

Alternativt kan det ifølge Thomas Kristensen dreie seg om en «slow burner». Det er et defekt prosjektil der kruttladningen ikke brenner så raskt som den skal.

– Hvis kruttladningen i prosjektilet ikke brenner raskt nok, kan de prosjektilene som kommer bakfra treffe det og dermed slå slow-burneren ut av kurs, slik at prosjektilet treffer siden av flyet.

Ifølge Thomas Kristensen vil skadene fra den defekte ammunisjonen alltid være på venstre side av flyet, siden det er der kanonen er plassert.

Danske F-16 fly har også truffet seg selv

Ifølge Thomas Kristensen dreier ikke dette seg om et enkeltstående tilfelle i Nederland. Danske F-16 fly har også vært utsatt for lignende ulykker under øvelser, og det er et relativt vanlig problem for gatling-kanonene, som er en spesiell type kanon med 6 løp, og som brukes i F-16-flyene. Kanonen i flyene er av modellen M61A1 Vulcan fra General Electrics, og den kan avfyre 100 skudd i sekundet.

– Det er ganske mye, og det betyr at denne maskinkanonen snurrer skikkelig raskt rundt. Derfor kan det oppstå problemer inne i bunnen av kanonen. På Flyvestation Skrydstrup har vi selv opplevd at kulene blir lagt inn skjevt nede i kanonen, eller fragmenteres når de skytes ut. Dette har gitt noen skrammer på flyene, forklarer han.

Thomas Kristensen forteller også at det sjelden får store eller omfattende konsekvenser når dette skjer. Hvis de løpske prosjektilene bare skader overflaten på flyet, kan dette enkelt repareres med en metallplate. Hvis prosjektilet i tillegg kommer gjennom skroget, kan det være mer problematisk, siden dette kan forårsake skader på kabler, elektronikk og motor.

– Fragmenterte prosjektiler og slow-burnere er ikke noe som setter flyene på bakken, men man kommer nok til å undersøke ammunisjonen nærmere for å sikre at problemet ikke oppstår igjen, sier Thomas Kristensen.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.