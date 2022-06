Danmark vil femdoble strømproduksjonen fra havvind i 2030

Utbyggingen av vindmølleparker skal gjøre danskene i stand til å produsere 12,9 gigawatt fra havvind, mot dagens 2,3 gigawatt, ifølge planene regjeringen la fram søndag.

Fra før er det besluttet utbygginger for å øke produksjonen til 8,9 gigawatt i 2030, men dette målet oppjusteres nå altså med 4 gigawatt havenergi.

Ifølge det danske klima-, energi- og forsyningsdepartementet vil det bety at det i 2030 vil produseres havenergi nok til 15 millioner europeiske husstander.

Nå skal departementet i gang med et analysearbeid for å se på utbyggingen og blant annet finne ut hvor mange vindmøller som trengs for å innfri målet.