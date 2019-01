Banedanmarks anleggsarbeidet med en tre kilometer lang jernbane til Aalborg Lufthavn, som skal være i bruk i 2020. Ifølge Nordtyske Stiftstidende viser det seg at DSBs Intercitytog ikke kan kjøre på strekningen med sin nye digitale signalstyring. Derfor skal man nå bruke det gamle analoge signalsystemet på strekningen, for så å skrote det i 2024 når det nye digitale signalsystemet er rullet ut. Merkostnadene for det gamle systemet er 35 millioner danske kroner. Bildet viser det som blir endestasjonen ved lufthavnen, og er tatt i oktober 2018.

(Foto: Henning Bagger/Scanpix)