Danmark får kraftig FN-refs etter at nordkoreanske arbeidere bygget krigsskipet Lauge Koch

Den danske forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen og regjeringens jurister får sterk kritikk fra FN etter at det ble kjent at nordkoreanske arbeidere etter all sannsynlighet har vært med på å bygge inspeksjonsfartøyet Lauge Koch.

Det er den danske avisen Information som melder dette.

Saken om de nordkoreanske arbeiderne på det danske krigsskipet ble kjent etter at Teknisk Ukeblad i fjor skrev at en rekke norske skip – og ett dansk fartøy – har blitt bygget ved hjelp av nordkoreansk arbeidskraft på et verft i Polen.

Det danske skipet var altså et militært fartøy, og saken om de nordkoreanske arbeiderne ble tidligere i år problematisert i den kritiske dokumentarfilmen «Krigsskibets Hemmelighed», samt en rekke andre oppslag i danske medier.

– Meget skuffende

Danske myndigheter har lenge ment at det har vært usannsynlig at de nordkoreanske arbeiderne har jobbet på skipet, men har likevel ikke avvist det helt. Nå har myndighetene dog snudd: De mener det er sannsynlig at nordkoreanske arbeidere var med på å bygge skroget på skipet likevel.

Det ble kjent torsdag i forrige uke da Claus Hjort Frederiksen for første gang uttalte i Folketinget at det var sannsynlig at skroget var delvis bygget av nordkoreanere.

Det som nå vekker oppsikt er at forsvarsministeren mener dette ikke er et brudd på de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea, rett og slett fordi skroget i seg selv ikke er krigsmateriell.

Ifølge våpenembargoen mot Nord-Korea er det forbudt å motta assistanse fra Nord-Korea til fremstillelse av militært materiell.

Danske myndigheter mener at krigsskipet først ble et krigsskip etter en stund etter at nordkoreanerne skal ha gjennomført arbeidet. Da nordkoreanerne bygget skroget, var det kun et skrog, ifølge resonnementet.

Dette er ikke FNs sikkerhetsråds ekspertpanel enige i.

Hugh Griffiths, som leder ekspertpanelet som overvåker overholdelsen av sanksjonene mot Nord-Korea, sier til Information at dette uten tvil er et brudd på sanksjonene. Han er skuffet over Danmarks forståelse av FNs sikkerhetsråds resolusjoner knyttet til Nord-Korea.

– Det er meget skuffende at Danmarks juridiske eksperter ikke har en bedre forståelse av resolusjonene, sier Griffiths til avisen.

– For å skjære det ut i papp

Han mener at regjeringen i Danmark må ha forsømt å ta høyde for at resolusjonen ikke bare forbyr nordkoreanske arbeidere å bygge krigsskip, men også relatert materiell, ifølge Information.

– Skroget til et krigsskip er uten tvil relatert materiell, skriver Griffiths til avisen.

– For å skjære det ut i papp: Det er en overtredelse av sanksjonene.

Etter at mediehuset Vice laget dokumentaren «Cash for Kim», som handlet om nordkoreanske arbeidere i Polen, ble det kjent at en av arbeiderne brant i hjel i en brutal arbeidsulykke under sveising av skroget på det norske skipet Polar Empress.

Teknisk Ukeblad forsøkte dermed å kartlegge det norske omfanget av saken, og kunne dokumentere at ni norske skip var blitt bygget av nordkoreansk arbeidskraft. Det viste både kontrakter og kvitteringer for utført arbeid som Teknisk Ukeblad fikk tilgang på gjennom innsynsbegjæringer hos det polske arbeidstilsynet.

Det ble også kjent at Det norske Veritas (i dag DNV GL) stod bak sertifiseringen av de nordkoreanske arbeiderne i Polen, og dermed visste om praksisen i Polen.

En forskningsrapport fra Leiden University slo fast at nettopp disse arbeiderne jobbet som tvangsarbeidere, sendt fra det nordkoreanske regimet for å tjene penger til selskapet Korea Rungrado General Trading.

Selskapet er kjent for å direkte finansiere atomprogrammet i Nord-Korea ved hjelp av landets utsendte arbeidere.

Ingen av de norske skipene Teknisk Ukeblad har knyttet til saken er av militær art, og rammes derfor ikke av våpenembargoen.