Danmark åpner for pristak på norsk gass

Pristak på gass er blant krisetiltakene EU-landenes energiministre diskuterte på et ekstraordinært krisemøte i Brussel fredag. De ble enige om å be EU-kommisjonen foreslå et pristak, men det er foreløpig uklart hvordan det skal utformes.

Blant dem som nå tar til orde for et pristak på all gass importert til unionen, er Danmarks energiminister Dan Jørgensen.

– Jeg er innstilt på at vi kan se på hva vi kan gjøre med prisene også der, sa Jørgensen i forkant av møtet.

– Men vi må være forsiktige med å putte Putin og Norge i samme bås.

Vil ha samtaler med Norge

Jørgensen understreker at EU ikke kommer til å føre samme politikk overfor Norge som overfor Putin, men tar til orde for å gå i samtaler med Norge om prisen på gass.

– Som kommisjonen også luftet tanker om, er det en meget god idé å ha samtaler med våre norske venner om hvordan vi kan gjøre dette på en måte som fører til at prisen også fra Norge er av en annen karakter i fremtiden enn den er nå, sa han til pressen i Brussel.

Også Belgias statsminister Alexander De Croo tok til orde for et generelt pristak på gass i et intervju med Politico torsdag.

De Croo mener det viktigste EU nå kan gjøre, er å sette et slikt pristak.

– Og det må inkludere alle typer gass, sier De Croo i intervjuet.

OED: Vil vurdere tiltakene

Det samme budskapet gjentok Belgias energiminister Tinne Van der Straeten i Brussel fredag.

– Det er absolutt en landingssone for et pristak på gass her, sa hun.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED) sier at departementet vil sette seg grundig inn i forslagene fra fredagens energiministermøte og vurdere virkningene av disse.

– Europa er i en meget vanskelig situasjon med svært høye energipriser og knapphet i tilbudet. Vi har full forståelse for at EU og EU-landene ser behov for å iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen, skriver Bjelland i en e-post.

Ber om priskutt

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen la tidligere denne uken fram forslag til fem strakstiltak som skal bøte på energikrisen i Europa, blant annet det nevnte pristaket på russisk gass.

Russland var lenge den største gassleverandøren til Europa, men Norge har nå overtatt denne posisjonen.

Flere europeiske land har den siste tiden bedt Norge kutte gassprisen. I et intervju med Financial Times denne uken sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge er åpen for å diskutere alle tiltak EU kommer med.

Samtidig understreket han at ansvaret for inngåelse av fremtidige gassavtaler ligger hos de store energiselskapene.

Håper på rask avklaring

Russlands struping av gassleveranser til Europa har ført til skyhøye gass- og strømpriser på kontinentet.

– Vi er i energikrig med Russland, sa Tsjekkias industri- og handelsminister Jozef Sikela til pressen i Brussel fredag.

Sikela håper EU-landene så fort som mulig kan bli enige om en liste med anbefalte krisetiltak til EU-kommisjonen, slik at kommisjonen alt neste uke kan ha klart førsteutkastet til et lovforslag. Dette må så behandles av EU-landene.

På spørsmål om når kriseløsningene kan være klare, svarer Sikela at han vil ha klarhet innen slutten av denne måneden.

– Det er viktig å forstå at vi ikke kan kaste bort tid, men må handle raskt og samlet.

