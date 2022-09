Flere europeiske land har bedt Norge kutte prisene, samtidig diskuterer EU et pristak. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet for en diskusjon om dette i et intervju med Financial Times.

Professor Franziska Holz ved energiavdelingen til Det tyske instituttet for økonomisk forskning (DIW) påpeker at Europa kjøper gass fra flere leverandører, og at et norsk priskutt alene ikke vil påvirke hele markedet.

– Enkeltkjøpere av norsk gass, som det tyske importselskapet Uniper, kan potensielt redusere importregningen hvis den norske gassen ikke selges til markedspris, men til en lavere pris, sier Holz til NTB.

Hun understreker at det da vil være en kursendring, ettersom EU-kommisjonen har sørget for at det er markedsprisen som råder i langsiktige kontrakter.

– Kritisk viktig med norsk gass

Norske gasseksportører kan senke prisene uten risiko, sier Holz.

– Den ekstreme prisøkningen er ikke kostnadsdrevet, og det forklarer hvorfor land ber om dette: Norske gassprodusenter kan dekke sine kostnader flerfoldige ganger med dagens ekstreme markedspris, sier hun.

Holz sier at norske gassleveranser til EU er kritisk viktige nå.

– I fraværet av russisk gass og med risikoen for varierende forsyninger, er den norske leveransen det som sørger for at Europas tilgang på gass er stabil, sier Holz.

– Ettersom produksjonskostnaden i Norge er langt under de nåværende markedsprisene, venter jeg ikke at en prisreduksjon vil påvirke norske gassleveranser, sier hun.

– Norge ville tjene penger

Holz sier at markedet vet og anerkjenner at Norge har levert det som er mulig å levere av gass det siste året, noe også Støre viste til i sitt intervju med Financial Times.

– Norge gjorde ikke dette på uegennyttig vis, men fordi de kunne tjene på de veldig høye prisene, sier Holz.

Ettersom energimarkedet – i likhet med mange markeder – er slik at det er den dyreste produksjonskostnaden som setter prisen for hele markedet, er det nå prisen på strøm produsert av gass som driver strømprisene opp i Europa.

EU diskuterer flere grep, blant annet å ta overskuddet fra de billigere produksjonsmåtene og bruke det på for eksempel strømstøtte.

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier statsminister Støre til Financial Times.