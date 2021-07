Daimler skal være klar for å legge forbrenningsmotoren på hylla

Daimler arrangerer «strategidag» 22. juli, hvor de skal legge frem sine planer for de kommende årene. Her skal Daimler-sjef Ola Källenius kunngjøre at de er klare for å slutte med forbrenningsmotorer innen utgangen av tiåret, skriver Automobilwoche.

Avisen viser til anonyme kilder i Daimler-ledelsen.

I praksis skal dette blant annet bety at alle Mercedes-modeller kommer som elbil de neste årene og at hele organisasjonen ned til forhandler- og serviceledd legges om til en fremtid hvor diesel- og bensinmotorer ikke lenger har noen rolle.

Avisens kilder forteller også at ladbare hybrider ikke nødvendigvis har noen plass i utvalget etter 2030. Det ser likevel ikke ut til at Daimler vil forplikte seg til noe, ettersom kildene sier at det fremdeles kan være etterspørsel etter forbrenningsmotorer i noen markeder etter 2030.

Antakelig er det derfor først og fremst i de europeiske fremtidsplanene forbrenningsmotoren ikke har noen billett til fremtiden.

Neppe ny S- eller C-klasse med fossilmotor

Daimler-direktøren, svenske Ola Källenius, skal være klar til å presentere en elektrisk fremtid for konsernets bilprodukter. Her fotografert under lanseringen av Mercedes EQC. Foto: Marius Valle

Viktige Mercedes-modeller som S-klasse og C-klasse får sannsynligvis ikke noen oppfølger med forbrenningsmotor, ifølge avisen. Det skal være planer om å lansere nye plattformer for flere kommende elbiler under presentasjonen neste uke. Her skal de angivelig også lansere sitt nye operativsystem for biler.

Daimlers planer ser ut til å være på linje med planer andre store bilkonsern har presentert i det siste. Senest meldte Stellantis at de planlegger at minst 70 prosent av bilene de selger i Europa, skal være lavutslippsbiler og at Opel forvandles til et elbilmerke i Europa. De ga imidlertid ingen harde tall for hvor stor andelen elbiler skal være. De har imidlertid sagt at de ikke lenger investerer i å utvikle nye forbrenningsmotorer.

Det samme har vært hevdet om Hyundai, men bilprodusenten har foreløpig ikke kunngjort dette.

Renault, Volkswagen, Volvo og andre bilprodusenter har også lagt frem omfattende planer om å gå vekk fra forbrenningsmotorer i Europa eller generelt.

Planene henger sammen med strengere utslippskrav, og det er ventet at EU-kommisjonen vil legge frem forslag om kraftige utslippskutt denne uken. Det ventes at kommisjonens forslag vil innebære at det ikke lenger registreres biler med forbrenningsmotor i Europa i 2035.