Opel blir elbilmerke

Stellantis har presentert sin elbilstrategi for sine mange bilmerker. I 2028 er Opel en ren elbilprodusent.

Da Fiat Chrysler og PSA-gruppen slo seg sammen og dannet Stellantis, tok de med seg 14 bilmerker under samme paraply. I løpet av dette tiåret planlegger de at 70 prosent av bilene de selger i Europa, skal være såkalte lavutslippsbiler.

I Nord-Amerika er ambisjonene lavere: 40 prosent av salget innen 2030.

Det er verdt å merke seg at lavutslippsbiler ikke nødvendigvis er det samme som elbiler, selv om elbiler er en sentral del av strategien. Men Stellantis sier i realiteten ingenting om hvor mange elbiler de ser for seg å selge.

De ønsker å ha et samlet flåteutslipp som er 30 prosent lavere enn industrigjennomsnittet og ha 260 gigawattimer produksjonskapasitet for batterier innen 2030.

Frem til 2025 skal de investere 30 milliarder euro i elektrifisering og programvareutvikling.

Fire elbilplattformer

Elbilplattformer og batteriproduksjon er sentrale elementer. De utvikler fire nye, fleksible plattformer som skal brukes på tvers av alle bilmerkene og kjøretøysegmentene. Her er det stor variasjon, ettersom Stellantis omfatter vidt forskjellige bilmerker for ulike markeder.

Fire plattformer danner grunnlaget for Stellantis' elbilsatsing. Faksimile: Stellantis

Plattformene heter STLA Small, Medium, Large og Frame. Dette er fleksible plattformer laget for ulike kjøretøytyper. Den minste plattformen kan gi biler med rekkevidde på inntil 500 kilometer, Medium inntil 700 kilometer og resten inntil 800 kilometer.

Det skal være mulig å bygge to millioner biler på hver av plattformene årlig, altså åtte millioner til sammen.

Bilene kan bygges med firehjulstrekk, forhjulstrekk eller bakhjulstrekk, og Stellantis utvikler tre motorenheter som inkluderer motor, reduksjonsgir og inverter.

Stellantis vil i hovedsak benytte seg av to batterikjemier: én for biler med høy ytelse og et alternativ som er fritt for kobolt og nikkel. Strategien minner om Renault, som benytter nikkel-mangan-kobolt-katode (NMC) i biler med høy ytelse og litium-jern-fosfat (LFP) i biler hvor ytelse ikke vektes like høyt. Fordelen med LFP er forholdsvis lav pris, og ulempen er høyere vekt og lavere energitetthet.

Produsenten planlegger å ha disse batteriene klare innen 2024. Videre ser de for seg å introdusere faststoffbatterier i 2026.

Sikter mot 260 gigawattimer

Batteriplaner krever produksjonskapasitet. Målet er å sikre tilgang til 130 gigawattimer innen 2025 og 260 gigawattimer innen 2030. De satser på at leverandørene skal kunne levere 170 gigawattimer fra fabrikker i Europa og 90 gigawattimer i USA i 2030.

Med en antatt gjennomsnittlig batterikapasitet på 60 kilowattimer vil det si at Stellantis ser for seg å kunne produsere 2,1 millioner elbiler i året i 2025 og 4,3 millioner i året i 2030. Hvor mye av dette de eventuelt ser for seg å bruke i hybridbiler, er uklart.

Slik produksjon vil kreve tilgang på råvarer. Stellantis har inngått en intensjonsavtale med leverandører i Europa og USA om kjøp av litium fra geotermiske kilder. I tillegg jobber de med å få på plass et resirkuleringssystem som gjør det mulig å gjenbruke råmaterialene når batteriene ikke lenger er i bruk.

Opel Manta GSe ElektroMOD settes ikke i produksjon, men skal være inspirasjonen til en ny elektrisk Manta. Foto: Opel Automobile GmbH

Opel blir elbilmerke

Den nye strategien vil påvirke Stellantis' mange forskjellige bilmerker på ulikt vis. I den anledning har de laget et sett med slagord for sine ulike bilmerker:

Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

Jeep – “Zero Emission Freedom”

Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

Commercial Vehicles – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”

Opel Manta-e Concept. Illustrasjon: Opel Automobile GmbH

Mer konkret er det bestemt at Opel skal slutte med forbrenningsmotorer. Fra 2028 er det kun elbiler som skal selges i Europa. Samtidig ble det klart at Opel gjenoppliver den gamle modellen Manta.

Det er ikke snakk om en produksjonsutgave av Manta GSe ElektroMOD, som Opel viste frem tidligere i år, men en bil som trekker inspirasjon fra denne.

De andre merkene lanserer også elbiler. Jeep, Ram og Dodge lanserer elbiler i 2024-2025. Flere av de europeiske merkene i konsernet, som Opel, Peugeot, Citroën og Fiat, har allerede elbiler på markedet.

I tillegg kommer Alfa Romeo med elbiler en gang etter 2024 – og Maserati i 2023.