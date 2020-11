PSA investerer ikke lenger i utvikling av forbrenningsmotorer

Alle er kanskje ikke overbevist om det enda, men fremtidens bil er elektrisk. Carlos Tavares, sjefen for den franske bilgiganten PSA, som eier Peugeot, Citroën og Opel, sier at de ikke lenger gjør noen investeringer i forbrenningsmotorer.

Tavares er den kommende sjefen for Stellantis – et nytt selskap som opprettes når PSA og Fiat Chrysler slår seg sammen.

Ettersom Europa og Kina går i retning elektrisk mobilitet, er den beste overlevelsesstrategien å slutte å putte penger i stempelmotorer. Tavares fortalte om dette på den nettbaserte konferansen Reuters Automotive Summit mandag denne uken, skriver The Detroit News.

Det er ikke nytt at PSA har ønsker om å ta en ledende rolle i elbilverdenen. For eksempel har de allerede valgt å utvikle elektriske drivlinjer på egen hånd, og er i ferd med å utvikle en ren elbilplattform.

Vil klare det selv

I dag bruker PSA elmotorer fra Continental og Valeo-Simens, og de kjøper batterier fra CATL og LG Chem. I 2022 skal de være klare med egne motorer, og i 2023 egne batterier bygget med celler fra et fellesforetak med Total-Saft. Dette skal gi bedre marginer på elbilene.

Carlos Tavares i Iran i 2016. Foto: Mohammad Hassanzadeh/Tasnim News Agency/CC BY 4.0

Da er det ikke helt overraskende at de har sluttet å investere i stempelmotorer. Brennere ser ut til å ligge tynt an i Europa på lang sikt. Også andre steder, som i California, ligger det an til utfasing av forbrenningsmotorer de neste 15 årene.

Tavares mener at elbiler er et dilemma for industrien. Elbilbatterier er dyrt, og skal de tjene penger på slike biler må de justere opp prisene, eller selge med tap. Begge deler vil føre til færre solgte biler.

Den eneste måten å unngå disse scenarioene er å jobbe med å gjøre teknologien billigere. Men forskning og utvikling er dyrt, noe som vil føre til flere konsolideringer i industrien, mener Tavares. Deres egen sammenslåing med Fiat Chrysler er et eksempel på dette, og han mener dette vil bidra til at de er i stand til å klare denne utviklingen.

Han mener det bare er de som klarer å tilpasse seg raskt nok som vil overleve, og peker på at de selv er blant disse.

Mange merker under samme paraply

Nå er det slett ikke sikkert Stellantis vil være et bilkonsern som fullstendig kutter ut investering i forbrenningsmotorer. Avtalen mellom de to konsernene er ikke ferdigstilt, og det nye selskapet vil trolig ikke være på beina før neste år.

I porteføljen vil det få amerikanske bilmerker som Chrysler, Dodge, Jeep og Ram, i tillegg til Abarth, Alfa Romeo, Maserati, og Lancia. Alle er merker som i dag ikke har noen elbiler i utvalget.

Stellantis vil imidlertid ha tre ulike elbilplattformer i porteføljen. I tillegg til PSAs eCMP og eVMP-plattformer skal FCA også være i gang med å utvikle en elbilplattform for større elbiler, ifølge Clubalfa.it.

Plattformen skal gå under navnet Giorgio, og skal danne grunnlaget for en elektrisk Maserati. Den skal støtte biler med tre motorer, være basert på et 800 volt batterisystem, og angivelig bruke teknologi fra Faraday Future.

FCA skal også ha planer om å etablere elbilproduksjon i Canada, og har planer om å lansere minst en ny elbil som skal produseres her innen 2025.