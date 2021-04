Da Covid 19 rammet verden fulgte cyberskurkene hakk i hæl

En ny hjemmebasert tilværelse med hjemmekontor, hjemmeskole og mye mer tid på nettet har preget oss det siste året. Ingen skjønte hvilken mulighet dette bød på bedre enn de som vil lure oss på nettet. Den covid-relaterte svindelen økte voldsomt og nettsvindel generelt har skutt fart.

Sikkerhetsekspert Kai Roer driver selskapet KnobBe4 sin forskningsavdeling i Norge. De har sett hvordan pandemien har økt virksomheten, typisk fra lavkostland. De er selve motoren i all svindelen og selv Nord Korea er med på dette. Får de fisket ut e-posten til en person kan de analysere den og finne relasjoner som de bygger avansert svindel fra. Kan de lure deg til å tro at du kommuniserer med noen du kjenner er muligheten for å hente ut kontonummer og passord mye større.

Roers råd er at om noe nesten er for godt til å være sant så er det neppe sant. Eller om du plutselig tilbys noe du ikke forventer å få. Da bør bjellene ringe i hodet ditt.

I dag snakker vi med Roer om den mørke siden av nettet og hva vi alle bør tenke på.

