– Cybertruck appellerer til urmannen

– Om jeg liker Cybertruck? Den er brutal, aggressiv og ser ut som om den tåler røff behandling. Den har en sterk identitet. Jeg liker den, sier Clotaire Rapaille (78).

– Folk er lei av generiske biler som ser helt like ut. Cybertruck er som et våpen. Våpeneiere, altså de fleste amerikanere, vil elske den, forteller mannen som New York Times har kalt «the car shrink».

Kjøper bil med lillehjernen

– Det er alltid reptilhjernen som vinner, sier dr. Clotaire Rapaille. Foto: Privat

Hvorfor velger folk egentlig Cybertruck? Hvor stor suksess kan en så annerledes bil få? Og hva sier egentlig Tesla sitt firehjulte romskip om sine kjøpere? For å finne svaret på dette spørsmålet tok vi kontakt med dr. Clotaire Rapaille, en fransk markedsføringsanalytiker som driver konsulentselskapet Archetype Discoveries Worldwide i Florida.

Rapaille har vært mye brukt som konsulent hos ulike bilprodusenter, og mener det er skjulte, underliggende årsaker til at vi kjøper det vi kjøper. Hans mantra er at våre bilvalg ikke styres av fornuft, men av reptilhjernen.

– Det er den delen av hjernen som ivaretar menneskets aller mest grunnleggende funksjoner: overlevelse og reproduksjon, inkludert behovet for å beskytte egne barn og dermed egne gener, sier Rapaille.

Skjulte behov

78-åringen har doktorgraden sin innen medisinsk antropologi, og begynte yrkeskarrieren med å tolke behovene til autistiske barn. Siden gikk han over til å tolke andre skjulte behov: hvordan psykologi spiller inn på våre kjøpemønstre. Han har skrevet en rekke bøker om markedsføringens psykologi, han vært rådgiver for presidentkandidat John Kerry og en rekke store selskaper – mange av dem bilprodusenter. Blant annet ble han hyret inn av Chrysler da de skulle designe PT Cruiser, en nostalgitripp som på utsiden ser ut som en gangsterbil fra 1930-tallet, men som har runde, myke linjer inne i kupeen.

– Ikke kødd med meg

Men der PT Cruiser ser bakover i tid, peker Cybertruck rett inn i fremtiden. I en e-post til TU lister han opp hvorfor han tror den vil lykkes:

– Den er svær, og amerikanerne vil ha svære biler. Den kan kjøre 800 kilometer uten å lade, og den har høyere lastekapasitet enn en Ford F-150.

– Hva slags signal kommer Cybertruck-kundene til å sende til omverdenen?

-At «jeg er muskuløs, men også miljøvennlig. Jeg er en tøffing, så ikke kødd med meg». Samfunnets elite vil elske at bilen sender signaler om at «jeg er elektrisk, jeg er kraftfull, jeg er fremtiden.» Her i USA betyr det at eliten på østkysten og vestkysten kommer til å kjøpe den selv om de ikke trenger en pickup.

– Er det noe du ikke liker ved bilen?

– Innsiden. Den er for minimalistisk, for tysk. Interiøret ser ut som om det er laget av Lego eller Ikea. Definitivt ikke elegant. Og lasteplanet er mer som et hvelv, som har begrenset størrelse. Folk vil ikke ha begrensninger på hvor mye de kan frakte. Den gjennomsnittlige amerikaner, det være seg bønder eller folk i Midtvesten, vil ikke like å ha lasteplanet erstattet av et hvelv. Det blir for elitistisk.

– Du ble engasjert av Chrysler da de skulle skape PT Cruiser. Hvis Tesla hadde bedt deg om å være med på utviklingen av Cybertruck, hva ville du ha gjort annerledes?

– Jeg hadde startet med interiøret. Tyskere er gode på motor, men ikke på interiør. Interiør må ha et feminint preg, det må være rundt og varmt og mykt, et sted der man kan ha maten sin, det må være koppholdere, sminkespeil, vakre farger. Eksteriøret burde vært mer praktisk, og det kunne godt ha vært større. Cybertruck burde ha sett større ut.

Koppholderens betydning

Uten kontroverser er Rapaille ikke. Da han i 2010 ble hyret inn av Quebec for å forbedre byens image, fikk Rapaille sparken etter å ha sagt at byens innbyggere var «nevrotiske mennesker» med et «sadomasochistisk forhold til engelsk».

Den lett eksentriske franskmannen har blant annet hevdet at koppholdere i biler er viktig, fordi en bils trygghetsfølelse og varm drikke gir gode, underbevisste minner om barndommens amming. En bil som Rapaille gjerne trekker frem, er Hummer H2. Ikke det mest logiske valget for folk som bor i en storby og stort sett bruker bilen til å handle matvarer med. Ifølge Rapaille skyldtes H2s popularitet at den dominerte veien, og signaliserte «hvis du prøver deg, så knuser jeg deg».

– Du har tidligere sagt at folk kjøpte Hummer fordi de er grunnleggende bekymret. Er dette fremdeles tilfelle?

– Ja, og enda mer i dag, fordi media lever av frykt. Døgnet rundt minner nyhetssendingene oss på at livet er farlig – det er det derfor folk kjøper våpen. SUV- og Hummer-eiere ble angrepet av miljøvernere. Siden Cybertruck er elektrisk, gir den beskyttelse også mot disse menneskene.

Å kjøre et våpen

– Cybertruck ser ut som festning på hjul, den tåler sleggeangrep og har – i teorien – skuddsikre ruter. Er et ønske om beskyttelse en viktig del av denne bilens appell?

– Ja. Men det som er enda viktigere enn følelsen av beskyttelse, er følelsen av selvsikkerhet. Maskuliniteten er i trøbbel, og Cybertruck tillater deg å bli en urmann igjen, sier dr. Rapaille.

– Bilkjøring er farlig og gir en spenning, en følelse av makt og styrke. Cybertruck er et elektrisk alibi for å fremstå som aggressiv og kampklar: Jeg kjører ikke en truck, jeg kjører et våpen! Det er alltid reptilhjernen som vinner, sier dr. Clotaire Rapaille.