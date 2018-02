Cruiseskip med mobilt dekk til 13 etasjer: - Teknisk helt på kanten

St. Nazaire, Frankrike: Det er rundt åtte måneder til rederiet får overlevert Celebrity Edge fra STX France. Mye arbeid gjenstår. Likevel er en nymalt oransje stålkonstruksjon godt synlig på styrbord side. Det er «The Magic Carpet» - det magiske teppet.

306 meter lange Celebrity Edge ved kai på STX France i St. Nazaire. Bilde: Eirik Helland Urke

Ideen til «The Magic Carpet» ble unnfanget på sjøen i juni 2014. Xavier Leclerq var da teknisk direktør på STX France og hadde med finske Harri Kulovaara, øverste ansvarlige for nye prosjekter, teknologi og innovasjon i RCCL, som eier Celebrity Cruises.

I svært mange havner og steder cruiseskipene går til, er det ikke gode nok havnefasiliteter eller for grunt til at skipene kan gå til kai. Derfor må et stort antall passasjerer gå fra skipet og over i mindre tilbringerfartøy, såkalte tenderbåter.

Logistikk og komfort

Det tar mye tid, er krevende og lite effektiv på de fleste skip. Harri og Xavier kom inn på temaet på en seiltur utenfor St. Nazaire en vakker sommerdag.

– Det var da jeg lanserte ideen om en stor plattform som skal gjøre det til en bedre opplevelse og vil fungere bedre logistikkmessig, sier Xavier.

Fra en logistikk- og komfortidé utviklet det seg til en attraksjon i seg selv med flere funksjoner.

– Det var en artig og nyttig seiltur, sier Xavier.

Fra en enkel plattform på dekk 2, ble konseptet videreutviklet til å bli en ekstensjon av flere dekk: En utvidelse av restauranter på dekk 5, luksusrestaurant på dekk 16 og utvidelse av bassengområdet på dekk 15.

Animasjon fra Magic Carpet på Celebrity Edge.

Fra vugge til jomfrutur

The Magic Carpet – en utvendig plattform. Størrelse: 180 m 2

Lengde: 33,5 meter

Bredde: 6 meter

Vekt: 240 tonn

Maks personer: 100

Kan heises opp og ned 13 dekk, men kun når skipet ikke seiler. Nederst på dekk 2 blir den en ny måte å komme om bord/entre tilbringerfartøy. fartøy På dekk 16 blir den benyttet som luksusrestaurant. Ett dekk under blir den en utvidelse av bassengområdet. På dekk 5 blir den en integrert del av en restaurant for 100 gjester.

Amerikaneren Thomas McKenney er teknisk prosjektleder for Celebrity Edge. Han har ansvaret for at alt på skipet skal fungere som planlagt. Verdens største cruiseskip:

Thomas har fulgt prosjektet fra det var noen papirskisser til å bli et reelt skrog på verftet. Nå skal han føre det trygt fram til passasjerer slipper om bord på første ordinære cruise 21. november fra Fort Lauderdale i Florida.

- Det er veldig godt å se at det tar form, sier han og tar oss med gjennom sikkerhetskontrollen før vi får gå om bord.

En kjeledress-kledd mann med RCCL-logo er på vei ut.

- Fikk du regnet på totalvekten, spør McKenney. Mannen på vei ut er øverste sjef for alt elektrisk om bord. Navnet på hjelmen avslører at han er norsk.

- Det er temmelig mange nordmenn som jobber for RCCL, bekrefter han og haster videre.

Ikke rett fram

McKenney kjenner hver tomme og fot av skipet på 306 meters lengde og 38 meters bredde. Også The Magic Carpet. Ifølge Leclerq utgjør hans eget bidrag bare en prosent.

- Jeg hadde bare ideen. Thomas har stått for 99 prosent av arbeidet. Det er mange kompliserte beregninger bak, sier Leclerq.

Skipsingeniør McKenney, som har en doktorgrad, er litt beskjeden, men vedgår at det ikke var rett fram.

- Ingen har laget noe slikt før, sier han, og berømmer norske TTS’ avdeling i Göteborg, som har levert heisanordning som blant annet består av to 12 meter lange hydrauliske sylindre og mange meter wire som sørger for sikker og jevnt løft. Selv om en sylinder eller wire ryker, skal det gå an å heise og senke «teppet» fylt opp med mennesker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TTS har utviklet løfteanordningen med 12 meter lange sylindre og et omfattende wireverk for å løfte plattformen fra dekk 2 til dekk 16. Bilde: Eirik Helland Urke

Ifølge Leclerq er det langt mer enn plattformen som krevde en doktorgrad og et klart hode for å hale i land.

- Skipet er spekket med detaljer som gjøre det komplisert. Thomas har gjort en god jobb, sier han.

Norsk bidrag

Ettersom ideen til «The Magic Carpet» opprinnelig var å besørge effektiv overføring av passasjer til og fra tilbringerbåter, det som kalles tenderbåter, var det behov for å tenke nytt også der.

Den norske livbåtprodusenten Harding Safety ble valgt. Harding Safety hadde i mange år holdt seg unna cruisemarkedet.

I juni 2016 ble livbåtprodusenten Harding Safety med 800 ansatte rundt om i verden kjøpt opp av østerrikske Palfinger. Da var arbeidet med de nye kombinerte tender- og livbåtene for RCCL godt i gang.

Sett med RCCL-øyne ga det nye eierskapet en revitalisering av bedriften. Fra juli i fjor er Harding en integrert del av Palfinger Marine Safety.

Celebrity Edge Lengde: 306 meter

Bredde: 38 meter

Dypgang: 8,3 meter

Bruttotonn: 129.500

Passasjerdekk: 14

Baugthrustere: 4 (Brunvoll - 3,5 MW hver)

Lugarer/suiter: 1.467 (2-4 gjester)

Passasjer: 2.918 (maks 3.373)

Mannskap: 1.320

- Vi merket et nytt engasjement, sier Xavier Leclerq.

Skreddersøm

Palfinger Marine Safety fikk kontrakten med de nye livbåtene og kombinerte tenderbåter/livbåter i 2015. Den er inngått med verftet STX France, men utviklingen og utformingen er gjort i svært tett samarbeid med RCCL som eier Celebrity Cruises.

Teknisk Direktør Arild Lokøy i Palfinger Marine Safety i Seimsfoss i Hordaland (tidligere Harding Safety) sier at de fikk vite lite om plattformen, The Magic Carpet, til å begynne med.

- Vi fikk opplyst om hvor dypt de kombinerte tenderbåtene og livbåtene skulle stikke og en del andre tekniske krav. Det var første seinere i prosjektet vi fikk flere detaljer, seir Lokøy til TU.

For RCCL/Celebrity er rask og enkel ombordstigning det vesentlige samt en behagelig transportetappe.

Yachtdesigner

Celebrity Cruises, RCCL og STX koblet livbåtfolket til et fransk designfirma.

- Det er ikke første gang vi har samarbeidet med designere om både interiør og eksteriør, men denne gangen har vi fått til noe veldig bra, innvendig ser tenderen mer ut som en luksusbåt, sier Lokøy.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Celebrity Edge har en loddrett baug fra vannlinjen og ned. Skroget er formet slik at bulb ikke er nødvendig. Bilde: Eirik Helland Urke

Det ble bygget «mock ups» og modeller av interiør før RCCL var fornøyd.

Tenderbåtene, eller tilbringerfartøy som brukes der cruiseskipene ikke kan gå helt inn til kai, skal hele tiden være i beredskap som livbåter.

Men før de settes på vannet – med nyutviklete og kraftige daviter – blir de klargjort for tendring. Det vil blant annet si at en del tofter og utstyr, som er nødvendig for å få plass til 223 personer når den skal operere som livbåt, må tas ut når den skal brukes til tendring. Som tilbringerfartøy er det god plass til 133 personer, og det er en rask katamaran med 15 knops fart.

LIVBÅTER: Design: Palfinger Marine Safety AS

Produksjon: Norge

Passasjerkapasitet: 440 (fordelt på to etasjer)

Antall: 4

Lengde: 15 meter

Bredde: 5,52

Hastighet: 6 knop

Dobbeldekker

Livbåtene er også spesialutviklet for Celebrity Edge og to søsterfartøy, som også skal bygges ved STX France. Hvert skip skal ha fire og det skal være plass til 440 i hver.

- Så vidt vi vet er det de første som bygges med to komplette dekk. Det blir fire innganger, to med trapp opp og to med trapp ned, sier Lokøy.

Vekten på totalt 53 tonn med båt og mennesker stiller strenge krav til daviter, det vil si krok og vinsj for utsetting og heising.

- Vi har konstruert helt nye daviter til dette prosjektet, sier Lokøy.

Verdensrekord. 440 personer inn i en livbåt i løpet av 5 minutter og 21 sekunder. Video: Palfinger Marine

I henhold til sikkerhetskravene i IMOs SOLAS-krav, skal evakuering til livbåt skje på under 10 minutter. Statister ble rekruttert fra idrettslag og klubber.

- Kravet klarte vi med glans. Fem minutter og 21 sekunder tok det, og uten å øve på forhånd, sier Lokøy.

Både livbåter og tenderbåter har vært igjennom tester og sertifisering. For to uker siden ble tenderbåten testet. Da var representanter fra klasseselskapet DNV GL, rederiet og verftet til stede.

Made in Norway

Både livbåter og tenderbåter produseres ved Palfiner Marine Safetys fabrikk i Ølve. De bygges i glassfiberarmert plast og vakuumstøpes. Serieproduksjonen er nå i gang, og levering av de første skal skje i mai. Celebrity Edge skal leveres fra STX France om cirka åtte måneder.

Det er cirka 120 ansatte ved hovedkontoret i Seimsfoss og rundt 88 ansatte, samt innleide ved fabrikken i Ølve. I Seimsfoss foregår utvikling, engineering, salg, prosjektledelse og service, i tillegg til administrasjon.

Edge Launches – kombinerte tenderbåter og livbåter Design: Marc Lombard (fransk yachtdesigner) og livbåtprodusent Palfinger Marine Safety AS (eks. Harding).

Produsent: Palfinger Marine Safety (Norge)

Antall tenderbåter: 8

Lengde: 17,5 meter

Bredde: 5,6 meter

Vekt uten/med last: 26/36 tonn (som tender)

Seteplass som tenderbåt: 132 passasjerer

Maks plass som livbåt: 223 passasjerer

Maks fart: 15 knop (som tender)

- Vi ser en klar fordel i å være del av et stort selskap som Palfinger, sier Lokøy.

Han er glad for at cruise er i ferd med å ta seg opp igjen.

- Vi hadde i en periode lite fokus på livbåter til cruise, og i mellomtida har offshoreflåten og frittfallivbåter dominert. Nå har det falt tilbake og da er det godt å ha cruise igjen, sier Lokøy.

Sprenger grenser

Nybyggingsjef Xavier Leclerq i RCCL sier at skipsserien «Edge» ikke har fått sitt navn på grunn av plattformen på siden, på kanten, av skipet.

- Hele skipskonseptet befinner seg på grensen teknisk og utstyrsmessig. Designmessig er det tatt til yttergrensene. Det er opphavet til betegnelsen, sier han.

Igjen overlater han detaljene til Thomas McKenney.

- Det viktigste er gjestenes opplevelse. Da er store vindusflater, store åpne rom, luksuriøse kabiner og suiter. I stedet for vanlige balkonger, har vi utviklet en vindusløsning som kan heves og senkes slik at deler av kabinen kan brukes som åpen balkong, sier McKenney.

Skipet har heller ikke en tradisjonell baug. Under vannlinjen er den vinkelrett, men over er den lett bakoverlent.

Effektiv evakuering. Passasjerer må ikke krysse hverandre løp eller snu 180 grader. Bilde: Eirik Helland Urke

- Vi har funnet ut at denne baugformen, uten tradisjonell bulb, gir lavest motstand og mest sjøegenskaper for dette skroget, sier McKenney.

Logistikk og sikkerhet er også viktig. Trapper og ankomst-avgangsområdet er nydesignet.

Energi og miljø

De første konsoller og styrepulter til brua er kommet opp. Bilde: Eirik Helland Urke

Kontrollmåling. Skipsdekket skal ikke ha ujevnheter. Bilde: Eirik Helland Urke

Skipsingeniøren opplyser at de største tekniske nyvinninger, og tiltak for å bli mer energieffektiv og redusere utslipp, er lite synlig for de 2.918 passasjerene.

Edge-klassen er 20-30 prosent mer energieffektiv enn den forrige Celebrity-klassen. Alt som gjøres av miljø- og effektivtetstiltak i RCCL-konsernet, som har 10 ulike cruisemerkenavn i stallen, overføres og tas i bruk på tvers.

Xavier Leclerq forteller at fra Allure of the Seas ble levert i 2010 til Symphony of the Seas leveres i april 2018, er det gjort 89 tiltak for å redusere drivstoff og få ned energibruk.

- Tekniske og driftsmessige tiltak overfører vi mellom de ulike skipstyper der det er mulig, sier Xavier.

Allure of The Seas var verdens største cruiseskip for åtte år siden. Rekorden ble slått av søsterskipet Harmony of the Seas, som ble bygget ved STX France og satt i drift i 2016. I april har Symphony of the Seas tatt over tronen. Skipet har et volum på 230.000 bruttotonn, er 362 meter langt og har plass til 5536 passasjerer med to personer i hver kabin.

Til sammenlikning er Celebrity Edge 56 meter kortere og 9 meter smalere. Hver passasjer har litt større plass. Celebrity Cruises henvender seg til et høyere segment i cruisemarkedet.