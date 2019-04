Canoo lager elbil for massene – men du kan ikke kjøpe den

Bilmerket Canoo lover å «befri oss fra bileierskapes tyranni». Produktet deres er en elbil som bare tilbys i form av et abonnement. Den Los Angeles-baserte bedriften ble stiftet i 2017 av Stefan Krause, Ulrich Kranz og Richard Kim. Samtlige har bakgrunn fra elbil- oppstartsbedriften Faraday Future.

Bedriften kommer til å produsere fire modeller med ulike markedstilpasninger: Et livsstilskjøretøy for eventyrere, en pendlermodell, en bil konstruert for de siste kilometerne av vareleveranser, samt et kjøretøy for ren bilkjøring. Samtlige bygger på den samme plattformen – en skateboard-arkitektur som ligner den Tesla bruker i dag. Og Canoo lover en rekkevidde på 482 kilometer.

Det finnes fremdeles ingen bilder som kan gi et glimt av bedriftens formspråk, men ifølge Canoo er designen deres minimalistisk og kompromissløs, med fokus på maksimert innvendig plass.

Bilene kommer til å skille seg markant fra andre produsenters – noe som er mulig, fordi elbiler i motsetning til konvensjonelle kjøretøy har veldig få ting som dikterer utseendet. Innvendig vil man bryte tradisjonen med forvirrende skjermer, unike infotainment-systemer og komplekse brukergrensesnitt. Canoo signaliserer at de i stedet kommer til å ta utgangspunkt i kundenes egne mobiltelefoner.

Abonnement ved hjelp av blockchain-teknologi

«Det finnes tre nøkkelområder der Canoo har en annen tilnærmingsmetode enn det som i dag utgjør industrinormen. Dels en produktdesign som ikke skal ligne på noe annet som ruller på veiene i dag, og et smidig brukergrensesnitt. Dels at bedriften har tatt i bruk neste generasjons bedriftsmodell for elektriske kjøretøy, som fokuserer på å redusere kostnadene og øke inntektene.

For det tredje kommer Canoo bare å være tilgjengelig gjennom abonnement som styres ved hjelp av blockchain-teknologi», skriver Canoo på nettsidene sine.

Det kommer ikke til å bli stilt noen krav om hvor ofte kundene må benytte seg av tjenesten, men Canoo har til hensikt å tilby et antall pakker – med alt fra bruk døgnet rundt til mer fleksible løsninger.

Bedriften lover at kostnaden for å ratte en av elbilene deres, skal bli lav. Og forsikring og service kommer til å være inkludert i prisen. Inspirert av flyindustrien (og kanskje Tesla) vil Canoo oppdatere programvaren til bilene fortløpende slik at de skal føles nye og spreke gjennom hele bilens levetid.

I dag er Canoo oppe i flere enn 350 ansatte, og blant dem finnes Clemens Schmitz-Justen, som er tidligere sjef for BMW Manufacturing. Det er han som skal overvåke produksjonen. Planen er å lansere det første kjøretøyet i 2021, med USA som første marked. Like etterpå skal det satses på Kina.

Denne artikkelen ble først publisert i nyteknik.se.