C-17-flyene i sentrum for tragedier, men også vellykkede evakueringer fra Kabul

Behovet for strategisk lufttransport i Europa ble for alvor synliggjort etter Afghanistan i 2001.

Det førte blant annet til at Norge gikk inn som deleier i tre Boeing C-17 Globemaster III transportfly sammen med elleve andre nasjoner.

I 2021 er samme flytype sentral i evakueringa fra Afghanistan og i episoder der folk forsøker å flykte fra Taliban.

Cirka 640 passasjerer

Mandag så vi bilder av desperate sivile springe rundt og klamre seg fast til et amerikansk C-17 på rullebanen. Det ble også publisert rystende videoer av mennesker som faller av samme type fly etter avgang fra Kabul.

Om lag 640 flyktninger i lasterommet på C-17-flyet som forlot Kabul sent søndag. Foto: Defense One

Siden har flere amerikanske medier meldt om at det er funnet en død person i hjulbrønnen på et av de amerikanske C-17-flyene som mandag dro fra Kabul.

Washington Post og Politico omtaler saken og viser til opplysninger fra personer som ikke ønsker å bli navngitt.

Sent kvelden før var et annet C-17-fly fra US Air Force i ferd med å takse mot rullebanen da en rekke mennesker tok seg inn den halvåpne lasterampen, ifølge Defense One.

I stedet for å forsøke å tvinge menneskene ut igjen, bestemte besetningen seg for å ta av, har nyhetsstedet fått oppgitt fra militærkilder.

Da de landet i Qatar, var det om lag 640 passasjerer som gikk ut av flyet.

Selv om det i utgangspunktet kun er seter for 134 bak i flyet, er det et digert lasterom og flyet har kapasitet til å frakte 77,5 tonn nyttelast.

Spleiselag

Det var i 2008 at Norge sammen med Nato-landene Bulgaria, Estland, Litauen, Nederland, Polen, Romania, Slovenia og USA, samt Finland og Sverige, ble enige om å gå sammen om å eie og drifte tre C-17 Globemaster.

Den flernasjonale luftvingen Heavy Airlift Wing (HAW) ble operativ fra flybasen Pápa nordvest i Ungarn året etter.

I forbindelse med tiårsjubileet for luftvingen snakket Teknisk ukeblad med HAW-sjefen, som fortalte at erfaringene fra Afghanistan bidro til opprettelsen.

C-17 er et strategisk transportfly med en del taktiske egenskaper som for eksempel flyslipp, feltlandinger, nattsyn og etterfylling av drivstoff i lufta.

Som et eksempel fra tidlig i krigen i Afghanistan tok det Luftforsvaret fem dager å frakte seks paller fra Gardermoen og tilbake via Ankara med C-130H Hercules. Med C-17 fløy de 18 paller tur/retur på samme dag. Dagens C-130J-30 kan for øvrig frakte åtte paller.

Flyr igjen på Kabul

Militærfly som evakuerer diplomater og sivile fra Afghanistan, har i dag – tirsdag – gjenopptatt avgangene fra Kabuls flyplass etter at rullebanen er blitt tømt for folk, ifølge Reuters.

Rullebanen ble stengt mandag fordi flere tusen mennesker hadde samlet seg der. Amerikanske militære har overtatt ansvaret for flyplassen. I kaoset som oppsto, mistet sju mennesker livet.

Tyskland sendte mandag to transportfly i retning Afghanistan for å starte evakuering av tyske statsborgere og afghanske medhjelpere. Det ene flyet, av typen Airbus A400M Atlas, sirklet over Afghanistan i fem timer og var nær ved å slippe opp for drivstoff før det fikk landingstillatelse, skriver NTB.