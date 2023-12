Bygger sin andre kabellegger ved Vard

Vard Group har fått kontrakt med Prysmian Group for design og bygging av et nytt kabelleggingsfartøy.

Skipet skal kunne legge kabler ned til 3000 meters dyp. Det skal være klar til levering i 2025.

Prysmian Group fikk i 2021 overlevert kabelleggingsfartøyet «Leonardo da Vinci» fra det italienskeide Vard. Skroget ble bygget ved Tulcea i Romania og utstyrt ved Vard Brattvaag.

Etter snart to års drift er det italienske selskapet så fornøyd med fartøyet at de vil ha enda ett med de samme spesifikasjoner.

Det vil si at skipet vil være 170 meter langt, 34 meter bredt og ha kapasitet på to kabelkaruseller på 7000 og 10.000 tonn.

Leonardo da Vinci/nytt fartøy Lengde: 171,1 meter

Breddee: 32,4 meter

Lugaplatss: 120 personer

Dødvekt: 16.860 dvt

Kabelkaruseller: 7.000 tonn/10.000 tonn

Trekkraft (bollard poull): 180 tonn

Maks fart: 16 knop

Karft

Fartøyet er utviklet for å utføre komplekse installasjonsoperasjoner, med en trekkraft (bollard pull) på 180 tonn. Det er utstyrt med av en rekke systemer for tildekking av kabler på havbunnen, inkludert kraftige ploger og toppmoderne posisjoneringssystem (DP).

Ifølge Vard er skipet designet med optimalt skrog for best mulige sjøegenskaper, kombinert med et redusert miljøavtrykk. Maksfart er 16 knop.

Prysmian skriver i en pressemelding at det nye kabelleggingsfartøyet vil være svært likt Leonardo da Vinci, som overgikk alle forventninger i det første driftsåret, og er blitt anerkjent av markedet som det beste fartøyet i klassen for sjøkabellegging.

Kabelbehov

– Utviklingen av mer effektiv og bærekraftig kraftnettinfrastruktur er nøkkelen for å muliggjøre energiomstillingen, og sjøkabler er en viktig komponent. Som global leder er vi fullt forpliktet til teknologiinnovasjon, og vi er glade for å samarbeide med verdensomspennende ledere innen bygging av fartøyer som Fincantieri og Vard for å forbedre også installasjonsevnene våre, sier Valerio Battista, administrerende direktør i Prysmian Group.

Alberto Maestrini, konsernsjef i VARD, er stolt av Prysmians tilbakemeldinger på Leonardo da Vinci og er svært glad for den nye kontrakten.

– Vår misjon er å tilrettelegge for bærekraftige maritime operasjoner. At Prysmian Group nå kommer tilbake og plasserer en ny ordre hos oss, beviser at våre fartøy er

bidragsytere til at de når sine mål om kvalitet, effektivitet og bærekraft i prosjekter knyttet til kabellegging til havs. Vi ser frem til å ta fatt på dette nye prosjektet sammen med Prysmian Group, sier Maestrini.

Kontrakten er verdt ca. 200 millioner euro (litt i overkant av 2 milliarder kroner).