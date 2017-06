Burgerbot kan lage 400 hamburgere i timen

Det utvikles stadig maskiner som kan utføre arbeidsoppgaver vi mennesker tidligere har hatt, og i løpet av de neste 20 årene forventes det at en tredel av jobbene vi har her i landet vil robotiseres.

En av jobbene som allerede kan erstattes av roboter er jobben til hamburgerkokker.

I USA har selskapet Momentum Machines nemlig utviklet en helt ny hamburgermaskin.

Det skriver interestingengineering.com.

Spares raskt inn

Roboten har fått navnet Burgerbot, og kan produsere opp til 400 hamburgere i timen.

I motsetning til en del andre oppfinnelser er ikke roboten laget for å effektivisere de ansatte i burgerrestauranter.

– Roboten er ikke laget for å effektivisere de ansatte, men for å overta fullstendig for dem, har Alexandros Vardakostas i Momentum Machines uttalt til pressen tidligere.

Den koster drøye 250.000 kroner å kjøpe, men vil ifølge selskapet som utvikler den, kunne spare restauranteiere for mange ganger innkjøpssummen, ved at man kan kutte kostnader til ansatte.

Fremdeles behov for folk

Momentum Machines mener imidlertid ikke at utviklingen av roboten og liknende roboter vil føre til behov for færre mennesker i arbeidslivet generelt, og viser til at:

1. Utviklingen av roboter fører til behov for flere utviklere.

2. Restaurantene som bruker robotene får økt omsetning og dermed behov for mer råvarer. Noe som gir flere arbeidsplasser.

3. Kundene sparer penger når restaurantene kan produsere billigere mat. Disse pengene kan brukes på andre ting, som igjen krever ansatte.

Åpnes i San Francisco

Akkurat når verdens først helautomatiske hamburgerrestaurant vil være åpen for kunder, er foreløpig ikke sikkert, men selskapet bekrefter at de jobber med saken.

Det som derimot er bestemt, er hvor restauranten skal åpnes.

Så om alt går etter planen vil verdens første helautomatiske hamburgerrestarant være å finne i The Bay Area i San Francisco i nær fremtid.