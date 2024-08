De 2,8 milliardene er innenfor den økonomiske rammen som er satt av til byggingen av ny vannforsyning til Oslo, skriver vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

For en gjennomsnittsbolig vil dette bety 380 kroner i økt vanngebyr per år fra 2028.

Bystyret i Oslo har vedtatt en styringsramme for prosjektet på cirka 26,5 milliarder kroner som vann- og avløpsetaten har fullmakt til å bruke.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold DNVs sommerprosjekt 2024: Ingeniørspirene skaper reelle verdier for offshore-industrien

– Bakgrunnen for at vi ber om å bruke av prosjektreserven er økte kostnader for vannbehandlingsanlegget på Huseby, opplyser Vann- og avløpsetaten til TU.

Det handler om byggingen av selve prosessanlegget under bakken på Huseby. Det består av betongarbeider, rør og andre tekniske installasjoner. Vannbehandlingsanlegget på Huseby er det største av sitt slag i Norge, opplyser etaten.

Les også De borer en ukjent tunnel – under et svært tettbygd strøk i Oslo

Går som planlagt

Arbeidene med fjellhallene på Huseby ble ferdigstilt nesten et år før tiden og til 740 millioner under kontraktspris, ifølge Vann- og avløpsetaten.

Å bruke av prosjektreserven har ikke noe å si for tiden det vil ta å bygge anlegget. Det går som planlagt, ifølge etaten.

Bystyret har også vedtatt et øvre budsjett, en såkalt kostnadsramme på 30,2 milliarder kroner. Differansen mellom disse er den økonomiske reserven i prosjektet, og det er byråden med ansvar for vann og avløp som har fullmakt til å bruke reserven.

– Oslo trenger en ny vannforsyning. Dette er et stort, komplekst og kostbart prosjekt, og vi gjør det vi kan for å holde kostnadene nede, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten.

Hun sier at vannbehandlingsanlegget er den mest komplekse delen av prosjektet, og at kostnadsberegningene for dette delprosjektet ikke har vært gode nok.

– Høl i huet

SV reagerer sterkt på at en gjenomsnittsbolig vil få 380 kroner i økt vanngebyr per år fra 2028. Høyre-leder Erna Solberg kom med flere valgkampløfter til VG tidligere i sommer. Ett av dem er at Høyre foreslår statlig hjelp til kommunene for å begrense økningen i kommunale avgifter, eksempelvis gjennom økt avskrivningstid på vann- og avløpsanlegg.

– Dette viser hvor høl i hue det var med Høyres populistiske løfte fra valgkampen om frys i nivået på kommunale avgifter. Jeg mener Høyre og Erna har holdt Oslos innbyggere for narr, sier Oslo SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun mener dette prosjektet beviser at det ikke er mulig å gi et slikt løfte.

– Noen investeringer er helt nødvendige for byens innbyggere å ta, ny reservevanns-løsning er en av dem. Det er et gigantisk prosjekt med stor risiko. Det vet en så erfaren politiker som Erna Solberg, denne saken illustrerer det vi allerede visste, Høyres valgkampløfte er ikke verdt papiret det er skrevet på.