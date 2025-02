Boeing sa nylig opp flere hundre medarbeidere som jobber med selskapets månerakett. I forrige uke kunngjorde Nasa at romfartsorganisasjonens mangeårige visedirektør, Jim Free, går av med umiddelbar virkning.

Det ble ikke gitt noen begrunnelse for avgangen. Jim Free var imidlertid en sterk forkjemper for Artemis-programmet. Målet med Artemis er å plassere mannskaper på månen, etablere en permanent tilstedeværelse, og bruke erfaringene som grunnlag for en bemannet ferd til Mars, melder nyhetsbyrået AFP.

Musk-venn som Nasa-sjef

På tross av at Artemis ble etablert i Donald Trumps første presidentperiode, leker han nå med tanken om å droppe månen og fly rett til Mars. Med Space-X eier Elon Musk som viktig alliert og rådgiver, ligger det an til at direkte Mars-ferd får større oppslutning.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Det skjer ofte konflikter i byggebransjen - slik unngår du krangling

SpaceX ble grunnlagt med mål om å bringe menneskeheten til nye planeter. Selskapet satser tungt på Starship-raketten som vil kunne spille en nøkkelrolle i et framtidig Marsoppdrag.

Trump har i tillegg plukket ut den private astronauten og e-betalingsmilliardæren Jared Isaacman som sin neste Nasa-sjef. Isaacman en nær alliert av Musk og har fløyet til verdensrommet to ganger med SpaceX.

Les også Nato-topp om investerings­vilje i forsvar: – Er dere dumme?

Ser skriften på veggen

Boeing sier de vil kutte opptil 400 arbeidsplasser fra rakettprogrammet Space Launch System (SLS).

– Boeing ser skriften på veggen. SLS har bare gjennomført ett oppdrag for Artemis som ble usedvanlig kostbart. Sannsynligvis vil det kun utføre ett eller to oppdrag til, eller så blir programmet helt avlyst, sier Keith Cowing til AFP. Han er tidligere Nasa-forsker og grunnlegger av Nasa.

Det er en rekke komplekse utfordringer som må overvinnes før mennesket kan lande på mars. En viktig teknologisk hindring er å gjøre raketteknologien pålitelig og robust. Astronautene må være vektløs over lang tid. De må ha oksygen, mat og vann for lange perioder.

Musk er optimist

De fleste romeksperter mener at et bemannet oppdrag til mars neppe blir gjennomført før mot slutten av 2030-tallet eller tidlig på 2040-tallet. Elon Musk og SpaceX er langt mer optimistisk og ser for seg bemannet Mars-ferd allerede på 2020-tallet.

– Vårt langsiktige mål er å etablere en bærekraftig menneskelig tilstedeværelse på Mars i løpet av 2030-tallet, heter det i Nasas strategidokumenter.

Her heter det også at Artemis bare er første steg, men også porten til en ny æra med utforskning som til slutt vil lede til Mars.

Ville beholde Artemis

Visedirektør Jim Free argumenterte i oktober for å holde seg til Artemis-planen til tross for økt skepsis rundt Boeings SLS-raketter.

– Vi må holde oss til den planen vi har nå, og beholde Månen som mål for bemannet romfart. Hvis vi mister det, tror jeg at vi vil falle fra hverandre og drive rundt, og andre i verden vil passere oss, sa Free under et møte i American Astronautical Society.

– Å forlate Månen ville også la Kina stå alene om å plante sitt flagg på månens sørlige pol med et planlagt oppdrag med mannskap i 2030, påpeker rompolitisk analytiker Laura Forczyk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Norge har helseselskaper i verdensklasse: Slik henter de milliarder fra USA

Hun tror det er mer sannsynlig at Artemis blir reformert heller enn forkastet, reformert ved at enten SpaceX eller Jeff Bezos selskap Blue Origin overtar nøkkelrollen.

– Men Trump-administrasjonen er uforutsigbar, og vi kan virkelig ikke komme inn i hodet til Donald Trump eller Musk, sier hun til AFP.