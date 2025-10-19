Komet-bonanza de neste ukene

– Én komet er gøy, så når det kommer tre, så er jo det litt ekstra gøy, og så veldig heldig for oss at det er på vår mørkesesong, sier astronom Vegard Lundby Rekaa ved Solobeservatoriet på Harestad til NTB.

Vanligvis går det åtte år mellom synlige kometer.

– Når det nå er to år siden forrige gang, og det kommer tre nå, så syns jeg dette er stas, sier Rekaa.

Lemmon er den sterkeste

– Nå er det komet-bonanza, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Han sier videre at Lemmon er den som blir lettest å se av disse tre.

– Den har blitt 400 ganger mer lyssterk enn det originalt estimerte tallet, sier Ødegaard.

Den vil være mest synlig fra jorden fra 21. oktober og fram til 27. oktober.

Kometen ligger nå på vesthimmelen om kvelden, men er oppe hele natten og står i nordøst om morgenen. Den står høyest på himmelen tidlig og sent på natten. Det er da den er lettest å se. Lemmon kommer til å bevege seg gradvis mot sørvest.

Det er første gang på 1.350 år at kometen er synlig fra jorden, og det er 1.150 år til den er synlig igjen.

– Dette er en vakker, grønnlig komet som absolutt bør ses, sier han.

Et diagram fra Nasa som viser banen til kometen 3l-Atlas gjennom solsystemet vårt. Foto: NASA/JPL-Caltech

Swan og Lemmon er synlige samtidig

Den nyoppdagede kometen Swan kommer nærmest jorda 20. oktober, og den kan da bli sterk nok til å sees uten kikkert fra helt mørke områder.

– Denne kometen er nå nesten like lyssterk som Lemmon og er synlig i en prismekikkert, sier Ødegaard.

Kometen Swan ble oppdaget 11. september i år. Vanligvis blir kometer oppdaget mange måneder før de er nærmest oss og solen.

– At den utvikler seg så raskt, det er jo helt eksepsjonelt, sier han.

Den ble ikke oppdaget tidligere fordi den lå for nær solen på himmelen.

Eldre enn solsystemet

Kometen 3I-Atlas kommer fra et annet solsystem og trolig en helt annen del av Melkeveien.

– Dette unike besøket kan vi se fra Norge om noen få uker, men dette er en mye mindre lyssterk komet, så det vil være nødvendig med en stjernekikkert for å få et glimt av den, sier han.

Kometen er trolig 3 milliarder år eldre enn vårt eget solsystem.

– Men den vil være et morgenobjekt tidlig på morgenen, litt ute i november. Jeg har tenkt å lage noen kart som viser hvor vi kan se etter den. For den nytter det ikke å se etter uten at man vet hvor man skal kikke, sier Ødegaard.

Tips til deg som vil se kometene

Både Ødegaard og Rekaa har noen tips til hva man bør gjøre om man skal få øye på kometene.

I tillegg til at både Swan og 3I-Atlas må sees med kikkert, Swan med vanlig kikkert og 3I-Atlas med stjernekikkert, må det være helt mørkt for at man skal få øye på noen av kometene.

Rekaa satser på å få øye på Lemmon i helga, da skal han dra ut på et mørkt sted med kamera for å få sett den.

Han og Ødegaard oppfordrer sterkt til å bruke telefonen til å ta bilde av kometen, fordi den er mer lyssensitiv enn øynene våre.

– Du ser mer med telefonen enn du ser med øynene. Det samme med nordlys også, sier Ødegaard.

Andre råd er å orientere seg om når kometene er på himmelen og hvor på himmelen de ligger.