I dag begynner ordningen med norgespris

I en uke har det vært mulig å bestille regjeringens norgespris-ordning. Elhub, der man bestiller digitalt, samt strømleverandører og nettselskaper, melder om svært stor pågang.

– Det har vært større pågang enn vi hadde forventet, sier kommunikasjonssjef Christine Rynning-Tønnesen i Elhub til NTB.

Mange har tilsynelatende droppet eller avventer å bestille fast pris på 50 øre per kilowattime strøm. Oversikten på elhub.no viser at 700.000 strømmålere i Norge hadde fått bestilt norgespris før midnatt mandag. Dette utgjør 23 prosent av strømmålerne i husholdninger og hytter.

Rynning-Tønnesen minner om at man kan bestille norgespris når som helst, så man har tid til å sjekke om det kan lønne seg.

Kø på kundesenteret

Pressekontakt Jon Eikeland hos strømleverandøren Fjordkraft sier pågangen ved kundesenteret har vært stor den siste uka, med kø på linjene, selv om de har lagt ut klare instruksjoner og informasjon på sine nettsider.

Også medier, Forbrukerrådet, nettselskaper og Elhub tilbyr mye informasjon.

– Det er likevel mange som ønsker dette forklart på telefonen. Det gir åpenbart en trygghet å snakke med en kunderådgiver om det, og ikke bare orientere seg digitalt, sier Eikeland.

Det er noen spørsmål som går igjen.

– Det ene er om norgespris vil lønne seg for den enkelte kunde. De vil ha hjelp til å vurdere det, basert på det prisområdet de bor i eller har hytte i. I tillegg er det svært mange som trenger en forklaring av selve ordningen og hvordan man går fram for å bestille. Det er de henvendelsene vi har mest av nå, sier Eikeland.

lkke-digitale får hjelp

Eikeland sier at en ganske stor andel av henvendelsene kommer fra kunder som ikke kan bestille på nett. Disse kundene sendes videre til sitt nettselskap, for det er nettselskapene, ikke strømleverandørene, som kan hjelpe til med bestilling uten digital pålogging.

Nettselskapene Glitre Nett og Elvia melder også om travle dager på kundesenteret og kundestorm, med tilsvarende spørsmål som det Fjordkraft har fått, og behov for hjelp til manuell bestilling.

Ifølge Elhub er det 0,2 prosent, drøyt 1500 kunder, som har bestilt norgespris uten å bruke deres nettside.

Stor usikkerhet

En undersøkelse fra Forbrukerrådet gjennomført av Verian i august viser at nesten halvparten av strømkundene var usikre på om de skulle velge norgespris. Dette kommer på toppen av generell forvirring rundt hvorfor strømprisene varierer fra sted til sted og tid på døgnet og året, og hva de andre komponentene i en strømavtale er: nettleie, påslag og gebyrer.

– Mange sliter med å orientere seg i strømmarkedet. Dette blir ikke enklere med norgespris, og vi er redd mange tror ordningen erstatter den ordinære strømavtalen, noe den ikke gjør, sier fagsjef Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Det er viktig å ha med seg at en dyr strømavtale ikke blir bedre med norgespris. Det er kun strømprisen som fryses med denne ordningen, ikke strømselskapenes påslag.

Forbrukerrådet oppfordrer alle til å sjekke strømavtalen sin og vurdere den.

I spørreundersøkelse deres sier sju av ti at de har ikke byttet strømavtale de siste to årene.

– Det er enkelt å sammenligne avtalen din på strømpris.no. Byttet kan gjøres med få tastetrykk og ordnes av ditt nye strømselskap, sier Iversen.