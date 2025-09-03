Departementet vil ikke offentliggjøre norgespris-dokumenter før valget

Dermed blir dokumentene først tilgjengelige etter valget, melder Energiwatch.

– Dokumentet inneholder juridiske råd og vurderinger om hvordan departementet bør stille seg i saken knyttet til forslaget om norgespris. Lovforslaget om norgespris er fullt og helt departementets forslag, og det er departementets vurderinger som er lagt fram for Stortinget, sier Jo Henrik Jørstad i departementets kommunikasjonsenhet til EnergiWatch.

Subsidieordningen har møtt mye kritikk for manglende konsekvensutredning, og det er mye usikkerhet knyttet til hva slags råd og føringer som ligger til grunn.

Selv om Energidepartementet har avvist at ordningen kan være i strid med EØS-avtalen, sendte 26 organisasjoner saken til Esa 12 august. De ber overvåkingsorganet undersøke om norgespris innebærer ulovlig statsstøtte eller andre brudd på avtalens bestemmelser.

Regelrådet har tidligere slått fast at utredningsarbeidet bak norgespris er mangelfullt.

– Regelrådet mener at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert om tiltaket er egnet til å oppnå målet, at det i liten grad er vurdert alternative tiltak, og at det ikke er tilstrekkelig gjort rede for virkningene for næringslivet, skrev rådet i sin høringsuttalelse i april.

Norgespris er en fastprisavtale der strømmen koster 40 øre per kilowattime. Moms og påslag til strømselskap kommer i tillegg. Ordningen gjelder husholdninger og fritidsboliger, men ikke næringsliv og offentlig virksomhet.