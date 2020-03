Bruker du delebil i Oslo nå? Du kan ikke regne med at den er desinfisert etter forrige bruker

I januar 2019 plasserte Vy ut 250 delebiler i Oslo sentrum. Planen var at bildelingskonseptet skulle få færre Oslofolk til å føle behovet for å eie egen bil og i størst mulig grad benytte seg av kollektivt.

– Men hvordan har det gått med delebilene i dagens situasjon?

– Vi har merket en reduksjon i bruken, men bruken er egentlig overraskende høy gitt situasjonen vi er i, sier Espen Dyb Løvold, daglig leder i Din Bybil i Vy.

Større andel av reisene

For mens bruken av kollektivtransport har stupt de siste to ukene etter at koronatiltakene ble satt i gang, er bruken av delebilene bare halvert.

– Normalt brukes hver delebil av tre stykker hver dag, de siste to ukene er bruken redusert til mellom en og to turer daglig, forteller Løvold.

Han er ikke overrasket over reduksjonen i en tid der folk i størst mulig grad skal holde seg hjemme.

– Det totale mobilitetsbehovet er redusert. Men vår andel av mobiliteten har blitt større til tross for at aktiviteten vår også er redusert, sier han.

Håndvask før og etter

På tross av at man ikke reiser sammen med fremmede på samme måte i delebilene som på buss, trikk eller T-bane er det viktig å huske at delebilene ikke er privatbiler.

Løvold forteller at bilene desinfiseres og vaskes nøyere enn normalt, men at de ikke har kapasitet til å vaske dem mellom hver gang de brukes.

– Vi rekker ikke å vaske mellom hver tur, så vi er helt avhengig av at brukerne tar forholdsregler og anbefaler dem å vaske hender både før og etter bruk, og helst bruke hansker når de kjører, sier han.

Ikke bekymret for fremtiden

På tross av en midlertidig nedgang i bruken er ikke bildelingssjefen bekymret for noen koronaeffekt på bruken av delebiler.

– Jeg tror at verden går tilbake til sånn som den var før og at vi ikke blir så veldig endret i måten vi velger å transportere oss på når hverdagen kommer tilbake til normalen, sier han.

Vy har ingen umiddelbare planer om å sette flere delebiler ut i Oslos gater.

– Men jeg ser ikke bort fra at det kan komme flere biler i løpet av 2020, sier Løvold.

Leies med app

Kartet gir et øyeblikksbilde av hvor i byen man finner ledige bybiler. Skjermbilde: Vy

Konseptet med bildeling går ut på at kundene kan velge å betale per minutt eller hele dag for å leie elbilene.

En app viser til enhver tid hvor det står ledige biler.

Kunden kan deretter ta nærmeste bil, låse opp bildøra med appen og kjøre hvor som helst.

Når turen er over kan kunden parkere på hvilken som helst lovlig og ikke tidsbegrenset parkeringsplass i Oslo, uten å betale for parkering. Et team reiser rundt og tar seg av vask, vedlikehold og lading av bilene.