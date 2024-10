Mandag morgen brøt det ut brann i et snøoverbygg mellom Finse og Myrdal på Bergensbanen.

Torsdag er Bergensbanen fremdeles stengt, siden brannen førte til fullstendig ødeleggelse av sviller, skinner og signalkabler på et rundt 200 meter langt sporområde.

Nå kan Bane Nor fortelle at brannen trolig oppsto som følge av vedlikehold på strekningen.

Gnister fra slipetog

Snøoverbygget som brant ble bygget på starten av 80-tallet. Det var en 104 meter lang trekonstruksjon kledd med bølgeblikk på ytterveggen.

Presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor forteller at det trolig var gnister fra et slipetog som antente konstruksjonen.

– Årsaken til brannen er trolig gnister fra slipetoget selv om vi hadde beredskap blant annet med gnistfangere og vogn med slukkevann, men vi avventer videre undersøkelser før vi konkluderer, sier hun til TU.

Et slipetog brukes for å slipe skinnene etter slitasje. Det skal bedre kjørekomforten på jernbanen, trygger sikkerheten og reduserer støyen fra togene.

Åpen for trafikk

Bergensbanen var opprinnelig planlagt åpnet klokken 01:00 natt til torsdag, men åpningen ble utsatt flere ganger torsdag morgen.

Like før klokken 10:00 er banen åpnet for trafikk, opplyser Bane Nor på sine hjemmesider.

