Brann i el-ferge slokket av mannskap

Fergen lå til kai ved Verket i Asker da det oppsto brann i en eksosbelg i motorrommet fredag 7. januar.

Det var ingen passasjer om bord, men et mannskap på tre. De fikk kontroll over brannen etter kort tid, men en av dem ble sendt til sykehus for sjekk. Han er tilbake i arbeid.

Konstituert brannsjef Sverre Junker i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) sier til TU at brannen var slukket før de kom fram og at de bare gjennomførte en etterkontroll.

Administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø-Fosen sier til TU at brannen oppsto i en eksosbelg laget av armert gummi. På grunn av is fikk ikke eksossystemet nødvendig kjøling. Belgen står mellom motor og skuteside.

– Vi ser på dette sammen med verftet og bytter ut belgen til rustfritt stål, sier Lund til TU.

Langt fra batterier

Han sier at rederiet ser veldig alvorlig på hendelsen, men at det aldri var fare for at brannen skulle spre seg til batterirommet.

Ladeløsningen på land er ikke ferdig installert. Fergen gikk derfor på biodiesel.

MF Svelvik er en hybridferge med to Scania-generatorer på 425 kW hver, som sitter i hver sin ende av fergen. Batterirom og tavler står midt i fergen og atskilt med to branndører fra motorrommene.

Brann i el-ferger med litium-ionebatterier er svært vanskelige og kan være farlige. Det har vært to slike branner: MF Ytterøyningen og MF Brim. Årsaken til brannen i MF Ytterøyningen var en utett pakning i kjølesystemet for batteriene. På MS Brim kom det sjøvann til batterirommet gjennom en dårlig designet ventilasjonsåpning.

Tyrkia-bygg

Bastø-Fosen overtok driften av sambandet Svelvik-Verket fra 1. januar i år. Etter brannen er fergestrekningen dekket med reservefergen MF Hurumferja.

MF Svelvik er bygget i Tyrkia ved Sefine Shipyard. Fergen har plass til 30 biler, eller tre vogntog på 19,5 meter og noen personbiler. MF Svelvik har sertifikat for 99 personer, derav sitteplass til 60 innendørs.

Fergen har en batteripakke på 407 kWh fra amerikanske Spears. Fergen lader på Svelvik-siden ved hvert anløp og fullades om natta. Ladeanlegget er levert av norske Zinus og har en maks ladeeffekt på 1200 kW.

CO 2 -kutt

Da fergen ble satt i drift, sa administrerende direktør Terje Sundfjord i kollektivselskapet Brakar at han gledet seg over det nye, utslippsfrie tilbudet.