Boreriggen glapp for laksen

Den nylig påkostede og oppgraderte riggen skal i stedet ende sine dager som skrapjern ved et verft i Alagia på Egeerhavskysten i Tyrkia.

Den 35 år gamle riggen har ligget i opplag hos verftet Westcon i Ølensvåg i flere år. 24. august startet slepet derifra med det nederlandske ankerhåndteringsskipet Alp Keeper i spiss. En måned senere skulle slepet være framme ved «rigg-kirkegården» i Tyrkia.

Riggselskapet Transocean offentliggjorde i mars i år at Polar Pioneer skulle skrotes. Oppdrettsfirmaet Viewpoint Seafarm med Kåre Krogenes i spissen, hadde alt søkt Fiskeridirektoratet om å få tildelt utviklingskonsesjon for å kunne bygge om en borerigg til et lakseoppdrettsanlegg. Men Viewpoint fikk avslag på søknaden. Myndighetene begrunnet avslaget blant annet med at konseptet ikke var tilstrekkelig nyskapende.

Villig til å selge

Transocean var villig til å selge riggen til gjenbruk innen lakseoppdrett og gav Viewpoint frist til utgangen av juli til å bestemme seg. Uten utviklingskonsesjon måtte Viewpoint la Polar Pioneer fare.

–Men vi har langt fra gitt opp konseptet, sier Krogenes og legger til at nå skal oppdrettsselskapet benytte tiden til enda mer detaljstudier og prosjekteringsarbeid.

–Vi ønsker å være best mulig forberedt slik at vi raskt kan snu oss rundt når nye sjanser byr seg.

Krogenes føler seg trygg på at i løpet av relativt kort tid vil flere rigger tas ut av tjeneste i olje- og gassindustrien.

– Kommer ledige rigger

–Det kommer til å bli ledige rigger som er betydelig yngre enn Polar Pioneer. Vi har alt fått henvendelser fra riggeiere som vil selge til gjenbruk, sier Krogenes.

Foreløpig ser det imidlertid ut til å være litt i det blå når neste anledning byr seg til å søke på nye oppdrettskonsesjoner. På vårt spørsmål om det vil bli utlyst nye utviklingstillatelser og eventuelt når, svarer fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen:

–Vi vet at det er interesse for en ny runde med utviklingstillatelser. Fokuset nå ligger på å gjøre ferdig denne runden. Så vil vi komme tilbake til hvilke virkemidler vi mener er best for å bidra til videre utvikling av havbruksnæringen.