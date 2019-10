Boreklagen avvises: Wintershall DEA får bore like ved Trænarevet

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet, melder departementet.

Oljeselskapet fikk i sommer tillatelse til å bore letebrønnen av Miljødirektoratet. Letebrønnen ligger like ved sårbare områder i Trænarevet og like sør for Lofoten, og Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag klaget på avgjørelsen.

I sin begrunnelse skriver departementet at området er åpnet for leteboringen, og at temaet for klagesaken dermed har vært en miljømessig vurdering.

– Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i meldingen.

Første brønn i lisensen

Letebrønnen ligger i et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011. Lisens for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016.

Det er likevel første gang det skal bores en letebrønn her.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall DEA uttaler til Teknisk Ukeblad at avgjørelsen om å avvise klagen er som forventet.

– Det viser at vi som vanlig har gjort grundige forberedelser i planleggingen av brønnen, sier han.

Han opplyser at de overtok riggen lørdag og startet seilingen mot Toutatis. Forventet reisetid er 4-5 døgn, og selskapet planlegger å starte boreoperasjonen så snart de ankommer.

– Reisen nordover blir brukt på å forberede operasjonen på Toutatis. Da gjennomgår vil alle planene med mannskapet på riggen enda en gang, og passer på at alt er klart for borestart, sier Hjertvik.

Ekstra strenge oljevernkrav

Området hvor det skal bores etter olje ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det er et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.

Trænarevet er et 443 kvadratkilometer stort korallområde på cirka 250 til 400 meters dybde hvor det er dokumentert store rev med dypvannskoraller.

Fordi det er et sårbart område har også Miljødirektoratet satt ekstra strenge krav til oljevernberedskapen, og har i flere tilfeller stilt krav om at Wintershall DEA må skjerpe beredskapen.

Oljeselskapet sier til Teknisk Ukeblad at de kommer til å ha beredskapstiltak utover det vanlige, når de borer Toutatis.

– Vi er jo klar over hvor vi er, har Hjertvik tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Samtidig har Bellona uttalt at de mener analysen som ligger til grunn baserer seg på utdaterte kilder.

Varsler aksjon

I en pressemelding varsler nå Natur og Ungdom og Bellona at de kommer til å aksjonere mot riggen, etter det ble klart at klagen deres ikke tas til følge.

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder, og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler. Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, i meldingen.

Natur og Ungdom og Bellona opplyser at de er om bord i Bellona-båten Kallinika og på vei mot Trænarevet. Her vil de aksjonere sivilt ulydig mot den planlagte oljeboringa. Ifølge organisasjonene er riggen West Hercules nå utfor Trøndelagskysten, og kan være på feltet onsdag.

– Vi seiler nå for å møte riggen, og kommer til å aksjonere sivilt ulydig for å stoppe den. Vi aksjonerer trygt og forsvarlig, med ingen fare for mannskapet på båten eller på riggen. Dessverre er ikke klagen behandlet like forsiktig, og vi ser oss nødt til å beskytte miljøet når Elvestuen svikter totalt, skriver organisasjonene, uten å gå nærmere inn på hva slags form aksjonen vil ha.

Hjertvik i Wintershall DEA sier at de registrerer at det er varslet aksjoner.

– Fra vår side er der helt uproblematisk at miljøbevegelsen benytter seg av ytringsfriheten sin. Det aller viktigste for oss vil uansett være å ivareta sikkerheten til både eventuelle aksjonister og de som arbeider offshore for oss, sier han.