Bomstasjoner er blitt en stor norsk industri

I 1987 sto forløperen til dagens bomsystemer klar i et testprosjekt på Ranheim i Trondheim. Det hjelper å ha et hjemmemarked som er villig til å satse når du skal eksportere. Spoler vi frem til i dag gjorde den lille satsingen på en norsk startup at Q-Free nå er verdens nest største leverandør av systemer basert på DSRC – Dedicated Short Range Communication.

Avgiftsfrihet i bomstasjonene i Norge har vært en av en bukett gulrøtter som har gjort oss til verdens mest elbiltette land.

85 prosent utenfor Norge

Dagens bomstasjoner er helautomatiserte og leser brikkene og skiltene både foran og bak. Det er et svært presist system og behagelig for bilistene. Q-Free kontrollerer og produserer data om passeringer fra 350 kjørefelt i Norge. Rundt om i verden har de nå over 2000 kjørefelt.

Administrerende direktør i Q-Free Håkon Volldal forteller at de nå skal forberede seg på nok en teknologi; Veiprising. Mange politikere ser at dagens system, hvor man betaler ved passering i en stasjon, har uheldige utslag for noen. De mener vi skal betale for kjørt distanse i stedet.

Nå skal 200 biler i Trondheim utstyres med elektronikk for å teste ut veiprising og så skal systemet sammenliknes med det vi har i dag. Det vil skape en ny gruppe vinnere, men også tapere. Det offentlige er avhengig av at bilistene deltar i spleiselaget med rundt 70 milliarder kroner i året, enten de kommer inn på den vanlige måten eller med veiprising.

