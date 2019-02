Boeing skal bygge verdens første supersoniske privatfly

Det er en pågående konkurranse om å ta fram igjen sivile overlydsfly over 15 år etter at Concorde ble satt på bakken for godt.

En av aktørene er amerikanske Aerion som i over fem år har jobbet med det supersoniske privatflyet AS2 som skal kunne holde en marsjhastighet på Mach 1,4. Nå kan det se ut som at det blir fart på utviklingsarbeidet, etter at det tirsdag ble klart at Boeing går inn i prosjektet med stor tyngde.

Treplanskisse av Aerion AS2. Ill: Aerion Supersonic

Det er ikke alle oppstartsbedrifter forunt å få en av industriens aller største med på laget. Her er det snakk om mer enn symbolsk støtte: Boeing stiller alle sine ressurser innen engineering, produksjon og flytesting til rådighet for å kunne å sette ytterligere fart på utviklingsarbeidet. I tillegg bidrar selskapet med kapital av «betydelig størrelse», uten at noen av partene vil røpe hvor mye som investeres.

Jubileum for et år siden: 50 år siden Concorde ble vist fram første gang: – Flyet vil være foreldet før det kan tas i bruk

Boeing, GE og Honeywell

Aerion har jobbet med supersoniske privatfly helt siden 2003. For øvrig var det nettopp i mai og oktober dette året at henholdsvis Air France og British Airways faset ut Concorde - det siste sivile flyet i stand til å fly raskere enn lyden.

Det første konseptet, Aerion Supersonic Business Jet (SBJ), kom i 2004 og selskapet hadde så vidt begynt å ta imot bestillinger i 2007 da finanskrisa satte midlertidig stopp for aktiviteten. Også det oppfølgende konseptet AS2, lansert for snart fem år siden, er et par år bak det opprinnelige skjemaet. Men med det toppede laget som nå stiller seg bak, er det grunn til å være optimistisk på deres vegne.

Kanskje er det slike privatfly som flokker seg på Dübendorf i forbindelse med World Economic Forum i Davos om minst seks års tid? Foto: Aerion Supersonic

15. oktober i fjor ble det klart at Honeywell skal levere avionikken til AS2 som de lover vil få en «revolusjonerende cockpit». Samme dag ble General Electric presentert som motorleverandør. Det er GE Affinity, en videreutvikling av CFM56, som skal motorisere AS2.

Aerion har siden selskapet ble stiftet konsentrert mye av arbeidet mot sine laminærstrømvinger, den såkalte «supersonic natural laminar flow»-teknologien (SNLF), som skal kunne redusere friksjonsmotstanden med 70 prosent, og den totale motstanden («drag») på hele flyet med rundt 20 prosent sammenlignet med tradisjonelle deltavingefly. AS2 er tilnærmet rettvinget.

Målet er at AS2 skal fly for første gang i 2023 og være ferdig sertifisert i 2025. Akkurat som Concorde var et transportmiddel for de mer bemidlede, blir også AS2 forbeholdt noen få. Her snakker vi om privatfly, eller «business jet», med tolv seter.

AS2 får tre slike motorer

Boom og Low-boom

En annen aktør med lignende ambisjoner er amerikanske Boom Supersonic som i fire år har jobbet med å utvikle et passasjerfly som kan frakte rundt 50 passasjerer i en hastighet på Mach 2,2. De har planer om å fly et nedskalert demonstrasjonsfly senere i år med mål om å sette en passasjerversjon i drift i 2025.

Lockheed Martins utviklingsavdeling Skunk Works startet i fjor byggingen av det første X-59-testflyet på oppdrag fra Nasa. Det skal etter planen i lufta for første gang i 2021. Dette blir en såkalt «Low-Boom Flight Demonstrator», der mye handler om å løse støyproblematikken som har vært forbundet med overflydsfly.

Lockheed Martin ble i fjor tildelt en kontrakt verdt cirka to milliarder kroner for dette arbeidet innenfor programmet som heter «Quiet Supersonic Technology» (QueSST). Skunk Works har for øvrig også vært involvert i AS2 etter en MoU-avtale som ble inngått i desember 2017.