Boeing-sjefen forteller om arbeidet etter 737 Max-katastrofene

Sikkerhet og ansvar. Det er to stikkord som går igjen i et åpent brev Boeing-sjef Dennis Muilenburg mandag sendte ut, adressert til flyselskaper, passasjerer og luftfartsbransjen.

Brevet er også publisert som en tre minutter lang videoversjon. Budskapet er at flyprodusenten står sammen med kunder og myndigheter i arbeidet med å få fullstendig forståelse av ulykkene med Ethiopian Airlines Flight 302 og Lion Air Flight 610 slik at lignende tragedier kan unngås i framtida.

De to ulykkene 10. mars i år og 29. oktober i fjor, tok livet av til sammen 346 mennesker.

Framskritt i undersøkelsen

– Basert på funnene som er gjort etter Lion Air-ulykken og det som er i ferd med å komme fram etter ET302, gjør vi sikkerhetstiltak på 737 Max, skriver Muilenburg i brevet.

En Boeing 737 Max 8 fra Air China på Beijing lufthavn 11. mars, samme dag som flytypen fikk flyforbud i Kina. Senere fulgte Easa og til slutt FAA etter. Foto: GREG BAKER

Boeing-sjefens brev ble publisert én uke etter at de første 737 Max-flyene ble satt på bakken og den påfølgende spesielle prosessen med et flyforbud som spredte seg fra flyselskap til flyselskap, myndighet til myndighet, og som til slutt endte med at også Boeing selv og sertifiserende myndighet FAA vedtok det samme.

I brevet gjentar han at selskapet snarlig vil være klar med en softwareoppdatering basert på funnene som ble gjort i Lion Air-undersøkelsen, samt at de gjør hurtige framskritt når det gjelder forståelsen av ET302-ulykken.

– Det er opp til den etiopiske havarikommisjonen å avgjøre når og hvordan flere detaljer om funnene så langt i undersøkelsen skal offentliggjøres, sier Boeing-sjefen.

Anonyme kilder: FAA snudde da de oppdaget at ulykkesflyet var trimmet med snuta ned

Dennis Muilenburg, administrerende direktør i Boeing.

– Svært like AoA-data

Søndag fortalte den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges at de første analysene av ferdsskriveren og taleregistratoren gir klare indikasjoner på at det er en sammenheng mellom de to ulykkene, ifølge de franske og amerikanske havarikommisjonene (BEA og NTSB) som har bidratt til avlesingen av disse dataene.

Ifølge Reuters, som har snakket med kilder med god kjennskap til undersøkelsen, skal det konkret være snakk om at ferdsskriveren («flight data recorder», FDR) viser at AoA-dataene fra 737 Max-flyet i Etiopia er «svært, svært like» dem som ble lastet ned fra ferdsskriveren ulykkesflyet i Indonesia.

Dette har potensielt betydning, ettersom den foreløpige rapporten etter Lion Air-ulykken peker på en defekt sensor som måler flyets angrepsvinkel (AoA) som den utløsende årsaken til katastrofen. Her ble flyets kontrollsystem fôret med feilinformasjon om at det var i ferd med å steile, og dermed hadde behov for å peke snuta nedover. Flygerne var ikke var i stand til å forhindre at en ny software som var innført på 737 Max, kjent som «Manoeuvring Characteristics Augmentation System» (MCAS), styrte flyet mot bakken.

Besetningen i Lion Air-flyet kjempet mot automatikken i 13 minutter før de mistet kontrollen og styrtet. Ethiopian Airlines-flyet styrtet seks minutter etter avgang.

Fra før har amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) meldt at også analyser av satellittdata og funn på havaristedet knytter de to ulykkene sammen. Det var dette FAA oppga som grunn til at de som siste myndighet satte 737 Max-flåten på bakken. Ifølge flere amerikanske medier skal det være snakk om at haleroret sto i en uvanlig posisjon, trimmet til å peke snuta ned, samt profilen på selve flygningen, som knytter ET302 og Lion Air flyprofilen sammen.