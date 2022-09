Fra midten av neste år skal det bli enklere å lade BMWs elbiler. Da begynner den tyske bilprodusenten å rulle ut Plug&Charge-funksjonalitet på sine elbiler.

Det vil si at du kan sette i gang lading uten bruk av app, kort, ladebrikke eller annen manuell brukerautentisering. Du setter bare ladepluggen i bilen, så starter ladingen.

Plug&Charge er i seg selv ikke nytt, og andre biler har støtte for dette allerede. Det som er spesielt for BMWs del, er at du kan ha flere ladekontrakter i samme bil. De er den første bilprodusenten som integrerer slik funksjonalitet, hevder de i en pressemelding.

Plug&Charge fungerer slik at du ikke helt uten videre kan koble bilen til en hvilken som helst ladestasjon og automatisk sette i gang strømmen. Du må ha en kontrakt med ladepunktoperatøren, i form av et digitalt sertifikat lagret i bilen. Dette må være på plass på forhånd.

Fem kontrakter i én bil

Andre biler som har støtte for Plug&Charge, gir deg mulighet til å aktivere én slik kontrakt. BMW tillater minst fem ulike kontrakter. Dermed kan du tegne avtaler med forskjellige ladepunktoperatører som støtter Plug&Charge individuelt, dersom det er løsningen som lønner seg for deg.

Det stilles imidlertid krav om at ladeoperatørene er tilknyttet Hubjects europeiske roaming-nettverk. Hver individuelle ladeavtale kan knyttes til en spesifikk operatør, men brukerne kan også benytte Plug&Charge gjennom ladeavtaler som favner om flere ladeoperatører.

Dersom brukeren har flere aktive ladekontrakter, må aktuell ladekontrakt velges på bilens skjerm før lading starter. Dette må gjøres etter at ladekabelen er koblet til, ifølge BMW. Dermed vil det fremdeles være et manuelt element i løsningen.

Varslet i mange år

Plug&Charge er en teknologi bilprodusentene har varslet at de vil støtte i mange år. Den skal gi flere elbileiere «Tesla-opplevelsen» på ladestasjonen. Teknologien er bygget på ISO-standard 15118.

Hver bil har en unik identifikator som registreres hos ladeoperatøren. Operatøren får så et digitalt sertifikat utstedet av en sentral aktør – i BMWs tilfelle er aktøren Hubject. Dette sertifikatet tildeles bilen.

Når bilen så kobler seg til ladestasjonen, sender bilen sertifikatet til stasjonen. Om sertifikatet klareres, vil ladingen starte.

Dette er en kompleks teknologi, og flere TU tidligere har snakket med, beskriver det som en av grunnene til at utrullingen av funksjonaliteten har gått tregt. En av fordelene er imidlertid at det skal gi høy grad av sikkerhet.

Frykter høyere pris for lading

Ettersom det med Plug&Charge kommer tredjeparter som Hubject inn i bildet, er det en bekymring for at Plug&Charge skal gi høyere ladepriser. Teknologisjefen hos operatøren Mer sa i sommer til TU at hun frykter dette ettersom Hubject også skal ha sin del av kaka.

Hvorvidt dette er problematisk, kommer likevel an på hvem man spør. Jan Haugen Ihle, regiondirektør i Ionity, sammenlignet det med Visa og Mastercard, som også tar betalt for sine tjenester.

En utfordring med Plug&Charge er hvem som eier kundeforholdet. For om teknologien i praksis er en roamingplattform for lading gjennom avtaler bilprodusenten har utformet, er det til syvende og sist bilprodusenten som «eier» kunden.

BMWs løsning, som tillater brukeren å ha ulike ladeavtaler, løser til en viss grad denne utfordringen. Dette gjør det mulig for en ladeoperatør å tilby Plug&Charge direkte til kunden – så fremt operatøren er tilknyttet Hubjects nettverk.

Det er for øvrig ikke kjent hvilke biler som først får funksjonaliteten når BMW lanserer den neste år. De skriver heller ikke noe om hvorvidt eldre biler vil kunne oppgraderes til å støtte funksjonen.