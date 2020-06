BMW investerer i CO2-nøytral bensin

BMWs investeringsfond BMW i Ventures har investert i det amerikanske selskapet Prometheus Fuels. Dette er et oppstartsselskap som skal produsere syntetisk drivstoff. Produktet de utvikler er en bensin basert på CO 2 fanget fra luften.

Dette skal gjøre drivstoffet karbonnøytralt, og prisen skal være konkurransedyktig mot vanlig fossil bensin.

Tanken er at dette skal bli en måte å raskt få ned CO 2 -avtrykket fra fossilbiler som allerede er på veien. Selv om alle nye biler som ble solgt fra i dag var nullutslippsbiler, vil det være en svært stor flåte fossilbiler på veiene i minst et tiår fremover.

Det er argumentasjonen fra BMW i Ventures, som mener at Prometheus Fuels kan bidra med karbonnøytralt drivstoff ved å fange CO 2 fra lufta, og dermed dempe klimapåvirkningen fra fossilbiler.

Drivstoffet skal komme i salg på bensinstasjoner i løpet av året. Potensialet er stort. 25 prosent av det globale CO 2 -utslippet stammer fra forbrenning av fossilt drivstoff, heter det i pressemeldingen.

Kan gi bedre tid til å løse utslippet fra transport

Prometheus-sjef Rob McGinnis sier at teknologien er en mulighet for å forlenge tiden som er nødvendig for å endre transportsektoren. Han mener BMWs investering i selskapet vil gjøre at de får produktet ut på markedet raskere. Det er imidlertid ikke kjent hvor mye BMWs fond investerer, men i investeringsrunden ble det hentet inn 12,5 millioner dollar. BMW skal være største investor i runden.

Så skal det selvsagt understrekes at selv karbonnøytral, syntetisk bensin vil bidra med luftforurensing, slik fossil bensin gjør.

Teknologien er basert på en maskin som suger inn luft fra atmosfæren. Her utvinnes CO 2 som tilsettes vann slik at man i praksis får kullsyreholdig vann. Derfra omdannes CO 2 til hydrokarboner, og videre etanol.

BMW har investert i Prometheus Fuels. Foto: www.daniel-kraus.com

Etanol separeres fra vannet gjennom en membran, og omdannes videre til bensin ved hjelp av en zeolittkatalysator.

Prosessen krever elektrisitet, og om strømmen kommer fra fornybare kilder ender man til slutt opp med et drivstoff som ikke bidrar med ekstra CO 2 . Karbonet er tross alt hentet fra atmosfæren.

Vi har allerede omtalt teknologien bak i en artikkel om Prometheus Fuels' teknologi (for abonnenter).

Jobber med diesel og jet fuel

Prometheus har ikke bare ambisjoner om å gjøre bensin karbonnøytralt. De planlegger også å produsere jet fuel og diesel med karbon fra atmosfæren.

Tanken om å lage syntetisk drivstoff er ikke ny. For eksempel står Audi og Sunfire bak et lignende initiativ. Nordic Blue Crude skal produsere diesel med denne prosessen i Norge.

Prometheus-sjef McGinnis skrev tidligere i år i en artikkel i journalen Joule (krever kjøp) at teknologiske fremskritt er i ferd med å gjøre fornybart drivstoff konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, skriver Green Car Congress. Nettstedet gjengir McGinnis' hovedargumenter.

En viktig faktor er at vannbasert elektrolyse med lett tilgjengelige metaller som katalysator er mer energieffektivt enn tidligere metoder. For eksempel er Fischer-Tropsch-prosessen, som har vært brukt i mange tiår, mye mer energikrevende da det kreves svært høye temperaturer.

Det er billig å oppgradere alkohol til bensin, diesel og jet fuel, skriver han ifølge nettstedet. Det krever kun moderate temperaturer og trykk.

Prometheus har utviklet en nanokarbonrør-basert membran som gjør det enkelt å separere alkoholer fra vann. Dette kan gjøres ved romtemperatur.

Ved å kombinere dette, vil det i nær fremtid være mulig å fremstille drivstoff basert på atmosfærisk CO 2 til en pris som kan konkurrere med fossilt drivstoff. Den største utfordringen mener han vil være å skalere opp raskt nok.

Virkningsgraden er maks 63 prosent

Syntetisk drivstoff, eller eFuels, er ventet å spille en rolle i fremtidens transportsektor. Hvor raskt det vil gå er foreløpig uklart.

En rapport fra Freiburg Eco-institut hevder imidlertid at det kommer til å gå sakte, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Særlig pekes det på at det er urealistisk at energiforbruket som trengs i fremstillingen – og denne energien må produseres CO 2 -nøytralt – kan dekkes uten at det bygges ut svært stor kraftproduksjon.

Virkningsgraden er i beste fall 63 prosent, men trolig realistisk rundt 50 prosent. Dermed sitter man igjen med en halv kilowattime med bensin for hver kilowattime man putter inn.

Ifølge rapporten skal det i 2030 være ventet at produksjonskapasiteten for eFuels vil være 30 petajoule. Det er én prosent av forbruket i tranportsektoren. I beste fall kan denne typen drivstoff tas i bruk i transport over lange avstander, som fly og skip.

For transport på vei er derfor batteri det beste alternativet, heter det.