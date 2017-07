Bli med på den første passasjerturen i det nye Airbus-flyet

Novair er kanskje et av verdens minste flyselskaper med sine to maskiner, men til gjengjeld får de nå en splitter ny og moderne flåte. Vi fikk bli med på den første passasjerturen med Airbus A321 Neo (New Engine Option) fra Oslo Lufthavn.

Se 360-video fra cockpiten under takeoff og landing øverst i saken. Åpne i Youtube-appen for visning på mobil/VR.

Novair er et datterselskap av reisearrangøren Apollo, og den første turen gikk til Chania på Kreta med Johan Boström og Johan Nyman ved spakene.

Drivstoffgjerrig

– Det er en litt annen følelse enn A321 Ceo (Classic Engine Option), det er mer kraft og større effektivt vingespenn. Og så er alt helt nytt! Men stort sett er det ganske likt å fly som forgjengeren, sier Johan Boström.

Kaptein og sjefsflyver Johan Boström og styrmann Johan Nyman i cockpit på Novairs splitter nye A321 Neo. Foto: Eirik Helland Urke

Kaptein og sjefsflyver Johan Boström er fornøyd etter inspeksjonen på Novairs nye A321 Neo. Foto: Eirik Helland Urke

Det var også Boström som foretok den første flyvningen fra Airbus-fabrikken i Hamburg.

Flyet har to CFM Leap 1A-motorer som er større og er mer drivstoffgjerrige enn på A321 Ceo. Det er også noe større effektivt vingespenn med 2,4 meter høye «sharklets» på tuppene.

Dette skal gi omtrent 15 prosent lavere drivstofforbruk og 900 kilometer større rekkevidde. Foruten direkte besparelser for miljø og økonomi gir det også noen helt nye reisemuligheter.

Les også: Widerøe blir blant de første med det nye brasilianske jetflyet

Lengre rekkevidde

Apollo-sjef Erik Haug foran den store CFM Leap 1A-motoren på A321 Neo. Foto: Eirik Helland Urke

– Med den nye flytypen får vi muligheten til å reise til noen nye destinasjoner som vi ikke kunne før. Det åpner seg en del muligheter, som for eksempel Dubai og Kapp Verde. Men først og fremst sikrer det dagens produksjon, som i stor grad er reiser til Middelhavet om sommeren og Kanariøyene om vinteren, sier administrerende direktør Erik Haug i Apollo.

Han er personlig en stor flyentusiast, og benyttet anledningen til å ta det første A321 Neo i nærmere øyesyn da det hadde ankommet sin base på Oslo Lufthavn for første gang.

Apollo-sjef Erik Haug tar sitt første kikk på Novairs nye A321 Neo. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi har ventet på dette flyet i fire år, så dette er stort. Det blir det første flyet i Neo-klassen som er fast stasjonert på Gardermoen. Etter hvert kommer det også flere fly fra SAS og andre. Det er viktig at vi setter standarden for denne bransjen framover, sier Erik Haug til Teknisk Ukeblad.

Listeprisen for flyet er omtrent 600 millioner norske kroner. Novair har langtidsleaset flyet gjennom Air Lease Corporation. Det andre A321 Neo-flyet er ventet i slutten av måneden, og blir stasjonert i Stockholm.

TU Ekstra: Derfor er Europas store flyselskaper langt fra så profitable som rivalene i USA

Flere nye fly

Lufthansa var det første flyselskapet som hadde den noe mindre A320 Neo i normal trafikk på Oslo Lufthavn, som vi omtalte under deres første besøk i september 2016.

Artikkelen fortsetter under 360-bildet fra cockpiten på Lufthansas A320 Neo: