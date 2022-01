Bli med på batteribytte: Vi tester Nios første europeiske batteribyttestasjon

Onsdag åpnet Nios første batteribyttestasjon utenfor Kina. Den er plassert i Lier og bytter batteriet på rundt seks minutter.

Vi har fått være med på et batteribytte, og du kan se det hele i videoen i toppen av saken.

Samtidig benyttet vi anledningen til å spørre Nios vedlikeholdsingeniør Kai Hermansen om en del av det våre lesere kommenterte under vår sak fra åpningen. Han har vært med på å bygge opp og teste batteribyttestasjonen i Lier utenfor Drammen.

Her er spørsmålene vi snappet opp fra kommentarfeltet:

– En del av leserne kommenterte at norske vinterforhold med snø og slaps under bilen kan være en utfordring. Hvordan kan man vedlikeholde og vaske batteripakka som byttes?

– Nio har testet en god del under kinesiske snøforhold. Vi tester nå under norske forhold ettersom dette er den første stasjonen utenfor Kina. Vi ser at det noen ganger samler seg en del snø under hjulbuen. Hvis det smelter, vil snøen bare falle ned i batterirommet og smelte der. Det er det rom for, sier han.

– Vi har ennå ikke opplevd at det har bygget seg opp snø under batteripakka. Vi har utført 200-300 tester, og ingen av testene har stoppet opp på grunn av at boltene ikke har fått tak. Vi må teste mer under de drøyeste vinterforholdene. Det er også mulig å forvarme batteriet. Vi har sett at det bidrar til å forhindre at det danner seg is på batteriet og at boltene ikke fryser fast, fortsetter han.

– Per dags dato har vi altså ikke opplevd problemer, men vi er fremdeles i en fase hvor vi ikke vet 100 prosent ennå. Vi ser også på underspylingssystemer hvis det skulle vise seg at tiltakene vi har gjort hittil, ikke holder mål.

Månedlig vedlikehold

– Hvordan holder batteribyttestasjonen seg i norske forhold?

– Det er det veldig tidlig for oss å gi et svar på. I Kina har de hatt dette siden 2018, og jeg har ikke hørt noe spesielt om at det er mye vedlikehold og utskiftning av deler. Vi har månedlig vedlikehold hvor vi smører opp slitedeler og bevegelige deler. Jeg har ikke konkrete data fra Norge ennå, sier Hermansen.

– Har dere sett rust allerede?

– Rust kan bli en utfordring på enkelte deler. Men dette er betjente stasjoner med vedlikehold, og dermed kan slikt avdekkes fort, slik at vi begrenser eventuelle skader. Men igjen, det er for tidlig å gi en spesiell uttalelse om det. Siden Norge er det første landet ut utenfor Kina, har vi veldig stor påvirkningskraft på hvordan de neste batteribyttestasjonene blir utformet. Vi kan gi tilbakemelding på deler som eventuelt er utsatt for stor slitasje eller vedlikehold ut fra erfaringene vi høster framover, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bak denne døra ligger det til enhver tid 13 batterier som lades opp og overvåkes for å kunne byttes inn i besøkende biler. Foto: Eirik Helland Urke

Balansere strømnettet

– Slike batteristasjoner fører i praksis til at det blir flere batterier enn biler totalt sett. Hvordan går det opp med tanke på miljø og økonomi?

– Nios hovedtanke er at kunder skal benytte batterileieavtalen for å ha tilgang til friske, kontrollerte og fine batterier. Batteriene blir konstant overvåket. Vi kommer til å bli en stor aktør etterhvert. Vi har gode avtaler med resirkuleringsfirmaer og andre aktører som har mulighet til å gi batteriene et nytt liv når de ikke holder standarden som kreves for å sitte i en elbil. Batteriene varer i dag vesentlig lenger enn de første produsentene trodde de skulle gjøre. Selv om de ikke egner seg i en elbil, kan de leve i mange år som energilagring, sier han.

– Så Nio ser for seg å bli en vehicle-to-grid-aktør?

– Ja, det vil jeg tro er en overordnet strategi med tid og stunder. Med antallet batteribyttestasjoner som man skal etablere i Europa og i Kina, har man mulighet til å bli en veldig stor aktør på kraftmarkedet og blant annet balansere strømnettet, forteller han.

– Et ikke-problem

– I dag er batteriene nye. Men etter fem års kjøring kan batteriene bli slitte og dårlige. Vil Nio-kunder som har ny bil om fem år risikere å bytte inn et nytt batteri med et slitt og dårlig batteri som har gått i fem år?

– Den problemstillingen der er et ikke-problem i vår situasjon. Batteriene vil bli kontrollert, og hvis de ikke holder standarden vi har satt, vil de bli tatt ut og sendt til annen bruk. Batterihelsen skal alltid være topp i batteribyttestasjonene, sier Hermansen.

– Hvilke krav til standarder har dere på batteriene?

– Jeg vet ikke hva spesifikasjonene er, men kunden skal være sikker på at batterihelsen skal være tilsvarende et nytt batteri når man bytter batteriet på en batteribyttestasjon, sier han.