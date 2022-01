Europas første batteribyttestasjon åpnet i Lier

Lier, Viken: Onsdag åpnet Nios første batteribyttestasjon i Europa. Den er plassert ved siden av motorveien E18 i Lier.

Nio Norge-sjefen, ordføreren i Lier og messingbandet Blåsemafiaen var blant dem som hadde møtt opp for å fortelle pressen og andre nysgjerrige om det firkantede stålhuset som utfører hele prosessen.

Se video av batteribyttet øverst i saken.

Her kan Nio-eiere med batteribytteavtale komme med nærmest flatt batteri og få det byttet ut med et som er 90 prosent oppladet. Hele seansen tar fem minutter.

– Dette betyr færre ladekøer, førre bekymringer knyttet til batteri og slutten på batterier som blir utdatert før bilen, sa Marius Hayler, sjef for Nio Norge, under åpningen.

Stasjonen rommer 13 batterier som lades opp og sirkuleres. Ladeeffekten er på mellom 20 og 60 kW – avhengig av hvor travelt det er på stasjonen. Med maks effekt kan stasjonen dermed lade opp et tomt batteri på litt over halvannen time, før det er klart for å byttes inn på en ny bil.

Stasjonen undersøker samtidig tilstanden på batteriene og tar det ut for reparasjon dersom det ikke lever opp til gitte standarder.

Planer om 20 stasjoner i 2022

Stasjonen, som kom flatpakket i konteiner fra Kina, krever egentlig 650 kW fra nettet for å gå på maks kapasitet. Enn så lenge klarer stasjonen i Lier seg med 400 kW.

– Vi venter på en oppgradering av et skap for å få 650 kW, forteller Espen Byrjall, leder for Energi i Nio, til TU.

– En hurtigladerstasjon som har ti 250 kW hurtigladere, krever ganske mye mer effekt enn vår stasjon, som krever 650 kW. Sånn sett bruker vi ikke så mye strøm, sier han.

Batteribyttestasjonen kan i teorien foreta 12 bytter i timen. Det er levert ut litt over 200 Nio-biler til kunder foreløpig, så kapasiteten burde foreløpig ikke være noe problem.

Nio har planer om å åpne 20 batteribyttestasjoner i Norge i 2022. Stasjonene som åpnes først, vil være i Oslo sentrum, på Vinterbro, Kløfta og Lillehammer, forteller Hayler.

Fem minutters batteribytte er litt lenger enn de tre minuttene Nio tidligere har reklamert med. Hayler forteller at man er nede på tre og et halvt minutt i Kina og at man hele tiden prøver å effektivisere prosessen.

– Til langturer og oppgraderinger

Selv om dette er den eneste batteribyttestasjonen i Europa, er det ikke første gang noen prøver seg med batteribytte. Mange vil nok huske Better Place, som hadde flere batteribyttestasjoner i Danmark og Israel før de måtte kaste inn håndkleet i 2013 på grunn av for få brukere. Tesla har også jobbet med batteribytteteknologien, uten at den har blitt kommersialisert.

Nå har altså Nio store planer om batteribytte.

– Det vil vel kreve enormt med infrastruktur dersom slike stasjoner skal brukes i stedet for lading?

– I Kina bruker man det stort sett i stedet for å lade. I Norden, hvor mange har hjemmelader, tror jeg at man gjerne lader hjemme til vanlig, men at man bytter batteri på langtur eller hvis man vil oppgradere eller nedgradere batteriet, svarer Nio Norge-sjef Hayler.

Enn så lenge er det 100 kWh batterier som byttes på stasjonen i Lier, men etterhvert vil man få mulighet til å bytte til 75 kWh eller 150 kWh batteri. Nio bruker også batteribytte som en garanti for at man alltid vil få den nyeste batteriteknologien.

Første kunde: – Helt konge

Batteribyttestasjonene kan benyttes av Nio-kunder som har kjøpt bil med batterileieavtale. Her leier man altså batteriet i stedet for å kjøpe det med bilen. Hayler sier at rundt 95 prosent av kundene har valgt slike batterileieavtaler.

Stian Reinhartsen var den første kunden som offisielt fikk teste batteribyttestasjonen onsdag. Han sier at batteribytte var hovedgrunnen til at han kjøpte bilen.

– Opplevelsen var helt konge, veldig enkelt. Det var bare å rygge inn foran stasjonen og trykke på knappene. Så rygger den inn selv, sier han.

Brukeren kan gå ut av bilen eller velge å sitte inne mens byttet foregår.

– Det var litt plong plong, vi ble heiset litt opp og litt ned, og så var vi ute igjen med 450-500 nye kilometer rekkevidde, sier han.

Reinhartsen bor og jobber i Oslo, men besøker hjembyen Kristiansand ofte.

– Det er helt genialt at denne står her. Da kan jeg bytte både når jeg kjører ut av Oslo på vei til Kristiansand, og før jeg kjører inn i Oslo på veien tilbake, sier han.