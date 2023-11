– Jeg kan ikke si så mye annet enn at det er vanskelig, dette her, sier Terje Haugen, leder for Nord-Fosen siida, fredag ettermiddag til TU.

Før han legger til: – Vi er med ennå, det ble ikke brudd i dag.

I dag, fredag, er det femte gangen reindriftssamene i Nord-Fosen har møtt eierne av Roan vindkraftverk til mekling. En «skjebnedag for Fosen-forhandlinger», meldte VG tidligere i dag.

Nord-Fosen siida hadde på forhånd varslet at de vil trekke seg fra meklingen hvis det ikke blir presentert løsninger innen kort tid. Advokaten deres presiserte senere at det var på neste møte – altså i dag.

Usikkert når de møtes igjen

Hva som kommer frem i forhandlingene, er strengt fortrolig.

Haugen har tidligere uttalt til VG at siidaen på forhånd har bestemt seg for hva som må komme på bordet for at de skal bli med videre i prosessen. Han forteller nå at de ikke var fulltallige på dagens møte og at de derfor må ha interne møter i siidaen.

Han forteller at det foreløpig er usikkert når de skal møtes igjen til mekling.

– Det blir ikke i år, vi har jo annet vi skal gjøre, sier han.

– Prosessen fortsetter videre

Meklingen pågikk ved et hotell på Værnes frem til rundt klokka fire fredag ettermiddag. Også motparten er ordknappe om dagens møte.

– Vi kan ikke si noe om det som skjer i meklingen, men det har vært mekling i dag og prosessen fortsetter videre. Så er det slik at ingenting er klart før alt eventuelt er klart, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i energiselskapet Aneo, som er største eier i Roan Vind.

– Vi er i en prosess, også får vi ser om meklingssporet fører frem. Hvis det ikke gjør det, så er det over i forvaltningssporet med utredning av ny konsesjon, fortsetter han.

Utredning satt på pause

Det var for litt over to år siden at Høyesterett slo fast at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon for to av Norges største vindparker på Fosen-halvøya er ugyldige. Etter dette satte Olje- og energidepartementet i gang en utredningsprosess for å opplyse saken, før det kan fattes et nytt konsesjonsvedtak. Prosessen er omstridt, fordi reinbeitedistriktene mener den er en omkamp om spørsmål som er avklart av Høyesterett. Denne utredningsprosessen er satt på pause i påvente av meklingen.

OED har også svart at dersom meklingen ikke fører frem, vil de følge opp saken ved å fatte nye vedtak. I så fall må det gjennomføres saksbehandling på vanlig måte.