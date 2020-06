Billig sol-til-hydrogencelle setter ny effektivitetsrekord

Brenselceller drevet av grønt hydrogen har en stund blitt trukket frem som et energisystem som kan bære fremtiden. At den har imponerende energitetthet, veier lite og kan transporteres er de store positive egenskapene. Japan og Sør-Korea investerer mye i teknologien.

Skeptikere mener imidlertid at hydrogenidéen er et skritt tilbake og peker på hvor skitten produksjonen er, og at det er ineffektivt å legge inn et ekstra trinn når det gjelder energiomforming.

98 prosent fra naturgass

Det er ingen tvil om at produksjonen ikke er ideell. I dag produseres 98 prosent av alt hydrogen ved hjelp av naturgass, men det forskes enormt på grønnere alternativer. Ved Australian National University er det nå utviklet et system som man mener er et viktig skritt mot mer bærekraftig produksjon.

Det er en fotoelektrokjemisk sol-til-hydrogencelle (PEC STH-celle). Altså en celle som skaper hydrogen fra vann og sollys, alt uten et eksternt system for elektrolyse.

De australske forskerne har satt et fotoelektron i takt med den nyeste perovskitt solcelle-teknologien. Resultatet er en STH-celle som ikke bare har en rekordhøy effektivitet på 17,6 prosent – den er også relativt billig.

Høyeste noensinne

Dette representerer den høyeste effektiviteten som noensinne er oppnådd med et system basert på billige halvledere for frittstående vannsplitting, skriver forskerne i sin rapport publisert i tidsskriftet Advanced Energy Materials.

Selskapet er dermed et skritt nærmere målet om 20 prosents effektivitet og en produksjonskostnad på omtrent to dollar per kilo for en STH-celle. En grense som det amerikanske energidepartementet har satt som et nivå der STH-teknologien er konkurransedyktig med andre produksjonsteknikker.

– Denne demonstrasjonen gir enorme muligheter til videre å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene ved å optimalisere ytelsen til de individuelle komponentene og bytte ut dyre katalysatorer med materialer det finnes rikelig av, heter det i rapporten.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.