Vi hører stadig om tvistesaker der parkeringsplassene rett og slett er for små. I boligprosjekter anklages utbyggere for å ville ha så mange parkeringsplasser som mulig inn, på så lite som mulig areal. Og felles for mange av tvistesakene er at parkeringsplassene er underdimensjonert i forhold til den faktiske størrelsen på beboernes biler.