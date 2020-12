Bilen var godt pakket og passasjeren riktig sikret – likevel døde hun: Sår tvil om sikkerheten i midtsetet

Den 20. oktober 2019 omkom to personer som satt i baksetet i en stasjonsvogn og en ble hardt skadet da bilen frontkolliderte med en varebil. Begge personene som satt foran i bilen kom unna med lettere skader.

Nå viser en ny rapport fra Statens Havarikommisjon at det er forskjell i sikkerheten for de ulike plassene i en personbil.

Som følge av undersøkelsene oppfordrer kommisjonen til strengere sikkerhetstester av midtsetet bak i alle biler.

Døde momentant

Ulykken skjedde da en varebil skled over i motsatt kjørefelt på E39 ved Austefjorden sør for Volda.

På tross av at begge bilene holdt seg innenfor fartsgrensen, på 80 kilometer i timen, gikk ulykken hardt utover de tre i baksetet på stasjonsvognen. Passasjerene i varebilen kom unna ulykken med lettere skader.

Personen i midtsetet, en kvinne på 62 år, døde momentant i sammenstøtet. Personen på venstre side bak, en kvinne på 29 som ikke hadde på sikkerhetssele, døde på sykehuset i etterkant av ulykken. Kvinnen på høyre side av baksetet fikk også alvorlige buksmerter, men overlevde ulykken.

Havarikommisjonen har undersøkt hvorfor passasjerene foran i bilen ikke ble hardere skadet, og hvorfor ulykken gikk hardest utover kvinnen som satt på midtplassen i baksetet.

Skal være trygt

Tradisjonelt sett er midtsetet bak regnet som en trygg plass å sitte. Både fordi

kollisjonskreftene i frontkollisjoner reduseres bakover mot denne plassen, men også fordi

det er lengre avstand til ytterkantene og interiøret.

Undersøkelsen fra Havarikommisjonen har imidlertid vist at selv om midtsetet har samme krav til styrke som de øvrige setene, finnes det ikke spesifikke krav til bakseteryggenes design, og at denne designes forskjellig hos ulike bilprodusenter.

Ulykken skjedde i en Mercedes-Benz. Kommisjonen har konkludert med at bilen har designet en bakseterygg som er godt innenfor kravene i for bakseterygger.

Beltet i midten bak var imidlertid det eneste beltet i stasjonsvognen som ikke hadde beltestrammer og kraftbegrenser. Skulderdelen var festet i seteryggen, og er det eneste som ikke var festet til bilens karosseri, B- eller C-stolpe.

Smalere setebredde

I etterkant av ulykken har Havarikommisjonen undersøkte bilbelter i midten bak på flere ulike personbiler, og har sett at flere biler har ulike løsninger.

Havarikommisjonen har gått nøye gjennom hvordan beltene og ryggene på de ulike sitteplassene i bilen reagerte i kollisjonen. Bilde: Statens Havarikommisjon

Kommisjonen mener at smal setebredde på hoftebeltet kan påvirke kreftene rundt hoften ved stramming i større grad enn med bredere innfesting og lavere plassert beltelås.

Men, basert på undersøkelsen, har det ikke vært mulig å påvise at det midtre beltet ikke bør brukes av en voksen person.

Havarikommisjonen skriver imidlertid at de mener kort avstand mellom de nedre festepunktene kan gi utfordringer i forhold til å plassere og justere beltet optimalt.

Pakking av bilen

Et annet aspekt Havarikommisjonen har sett mye på er bakseteryggen og hvordan bilen var pakket.

En bakseterygg vil i en frontkollisjon både måtte ta opp kollisjonskrefter forfra, motstå

bagasje bakfra og samtidig sikre personen i bilbeltet som er festet til seteryggen.

Bilen som kolliderte hadde en todelt seterygg uten låsing. Kommisjonen peker på at dette er en praktisk løsning, men at den innebærer en svekkelse i forhold til å skape en solid barriere som sikrer både bagasje og personen i midten i baksetet.

Undersøkelsen har vist at bevegelsene i bakseteryggen var betydelige, og at dette helt tydelig har påvirket bevegelsene til passasjeren i midten, som døde i kollisjonen.

Godt pakket bagasjerom

Et annet aspekt kommisjonen har undersøkt er tverrbjelken i bagasjerommet.

Tverrbjelken var ikke montert i denne ulykken.

Bjelken har både overtrekksduk, og et nett som kan festes opp mot taket. Bjelken kan derimot ikke festes til bakseteryggen, slik at passasjer og lavt plassert bagasje inn mot bakseteryggen ville

belastet denne direkte, også om bjelken hadde vært montert.

Undersøkelsen har vist at bakseteryggen klarte å holde bortimot all bagasje på plass i bagasjerommet, men at den ble betydelig deformert som følge av den samlede belastningen. Om tverrbjelken hadde vært montert ville den kunne tatt opp noe av belastningen, men ikke alt.

Havarikommisjonen mener at bagasjen var pakket på en normal måte, med tunge kolli lavt inn mot seteryggen, og at bagasjens samlede vekt var innenfor hva man kan forvente at en bakseterygg skal kunne tåle, med eller uten tverrbjelke montert.

De skriver at det ikke er mulig å si sikkert om bjelke og bagasjenett hadde endret utfallet av ulykken.

«Kreftene fra bagasjen i kombinasjon med kreftene som ble tatt opp gjennom bilbeltets konstruksjon førte til store deformasjoner på seteryggen som samlet bidro til det aktuelle skadebildet på midtpassasjeren bak», skriver de i rapporten.

Kritiserer sikkerhetstest

Alle nye biler må gjennom en Europ NCAP-test. Et europeisk kontrollorgan for trafikksikkerhet.

Havarikommisjonen viser til at det ikke er utarbeidet noen testprotokoll med voksen testdokke plassert midtsete bak og løs bagasje i bagasjerommet i testprogrammet for frontkollisjon.

Som en del av konklusjonen i rapporten skriver kommisjonen at en slik kollisjonstest vil være nyttig for forbrukerne gjennom å motivere bilprodusentene i retning av bedre sikkerhet for midtpassasjeren i baksetet.

De mener en testdukke i midtsetet bak, i større grad enn i dag, vil synliggjøre hvordan bagasje i bagasjerommet påvirker passasjerenes sikkerhet selv om den ikke trenger inn i kupeen og viser til at det har vært krevende å gradere sikkerheten til passasjeren i midten bak nettopp fordi det finnes svært få kollisjonstester som viser dette.

Statens havarikommisjon har i etterkant av undersøkelsen vært i dialog med Euro

NCAP. De skriver at Euro NCAP anerkjenner funnene og konklusjonene i undersøkelsen og vil

ta med disse i det videre arbeidet med arbeidet med fremtidige protokoller

Ikke første gang

Det er ikke den første rapporten fra Havarikommisjonen som viser at ugunstig plassert og justert bilbelte på kroppen har bidratt til stort skadeomfang.

Undersøkelsen har vist at bilbeltene på de enkelte sitteplassene er konstruert

forskjellig, samt at sikkerheten i midten bak er direkte knyttet til hvordan bakseteryggen

klarer å motstå belastningen fra passasjer og bagasje plassert i bagasjerommet.

I etterkant av ulykken har Havarikommisjonen kommet med en tilråding til Statens vegvesen der de ber etaten gjøre en vurdering med sikte på å forbedre regelverket for sikkerheten til baksetepassasjerer, samt informere The Working Party on Passive Safety i FN om denne ulykken og funnene i undersøkelsen.