Bilen er vår nye «duppedings»

Elektrifiseringen av den norske bilparken har gått raskt. Takket være et gunstig avgiftsregime er elbilene et rimelig alternativ til fossilbilen. Dette i et land der (fossil)bilprisene på grunn av engangsavgifter alltid har ligget i det internasjonale toppsjiktet. Etter som stadig flere bilprodusenter lanserer sitt elektriske modellutvalg, strømmer norske kjøpere til.

Kun én av ti personbiler som nå selges, er rene bensin- eller dieselbiler. Elbilen er definitivt norske bilkjøperes førstevalg. Nye fossilbiler er på vei ut og vil i løpet av få år være historie.

De store markedene våkner

Endelig er elbilen også i ferd med å bli førstevalget for mange bilkjøpere internasjonalt. Kombinasjonen av et visjonært og offensivt Tesla og ambisiøse klimamål har fått andre store bilprodusenter til endelig å erkjenne at fossilbilen blir historie.

Mest markant er nå Toyota, som kjører en litt sen, men betydelig elektrisk offensiv. Den japanske bilprodusenten har lenge frontet sin ambisjon om hydrogen som energibærer (abo). Det er neppe en ambisjon de forlater, men de innser uansett at de nå må på markedet med elbilmodeller.

Det gigantiske VW-konsernet lå litt foran i løypa og har allerede tatt steget opp som en betydelig elbilprodusent. I andre enden finner vi eksempler på hvor fort de etablerte flykter fra fortidens løsninger. Slik som Hyundai, som i julehelgen avviklet sin forsknings- og utviklingsavdeling for forbrenningsmotorer.

Bilen blir som en mobiltelefon

Dilemmaet for de etablerte bilprodusentene er at fremtidens elbiler er noe helt annet enn fortidens fossilbiler. Dette er hverken en ny eller overraskende observasjon. Det som skulle til for stadig å forbedre fossilbilen, er noe helt annet enn hva som trengs i fremtidens bilindustri.

Hovedutfordringen for de gamle og etablerte produsentene er ikke bare at de kommer sent til markedet, men også at de mangler kompetansen som skal til for både å designe og produsere morgendagens elbiler. Det å sette sammen et par tusen mekaniske bevegelige deler er noe helt annet enn å designe og sette sammen det som er i ferd med å bli vår største «duppedings» – full av sensorikk, prosessorkraft og (ikke minst) avansert programvare.

Over the air

For oss forbrukere er elbilen allerede noe helt annet enn gårsdagens fossilbiler. Allerede oppdateres mange av dagens modeller «over the air» (OTA). Oppdateringen er egentlig temmelig lik hva vi allerede er vant til på mobiltelefonen. Vi får melding om at en ny versjon programvare er tilgjengelig, parkerer bilen i en wifi-sone og laster ned oppgraderingen. Etter kort tid er nye funksjoner og forbedringer lastet ned og blir installert.

Slik blir bilen å sammenligne med mobiltelefonen. Stadige oppdateringer forbedrer bilene.

Bilen får kortere levetid

En mulig nedside med utviklingen er at bilene våre eldes raskere en før. Selv ti-tolv år gamle biler var tidligere ettertraktet i bruktmarkedet. Spørsmålet er hvordan det blir nå. Riktignok har batteriene i elbiler vist seg å vare lenger enn først antatt. Og Tesla model S fra 2013 ruller fortsatt på veiene. Det tyder godt. Samtidig er det så mange nye produsenter på vei inn i markedet, med så mange nye løsninger, at få-år-gamle modeller vil eldes relativt raskere enn sine fossile forfedre.

Erfaringene fra mobiltelefonen kan vise seg å bli toneangivende. Når det kommer til et punkt der telefonen din ikke lenger lar seg oppgradere eller ikke har nye og ønskede funksjoner, øker behovet for bytte.

Forskjellen mellom mobiltelefoner og biler er naturligvis pris. Det er kostbart nok å kjøpe ny mobiltelefon. Det å bytte bil er noen titalls ganger dyrere. Når forbrukerne likevel ønsker å oppgradere firhjulingen, vil det bli enda et argument for å leie og ikke eie fremtidens biler.

Ikke alle de etablerte overlever

Omskiftningene i bilindustrien er nå så store – og det har kommet så mange nye aktører på banen – at det neppe vil være liv laga for alle.

På verdens største teknologishow, CES i Las Vegas, skulle GMs toppsjef Mary Barra ha levert et av de store åpningsforedragene. Ja, kanskje det det var størst forventninger til. For hva gjør GM nå? Blir det fart på elektrifiseringen? Vil de komme på offensiven, slik Ford synes å ha klart?

For bare få dager siden valgte imidlertid GM å trekke seg fra fysisk deltagelse på CES. I likhet med flere andre aktører gjør de det på grunn av omikronbølgen. La oss likevel håpe at dette i ettertid viser seg ikke å bli siste mulighet for en toppsjef i GM til å snakke om konsernets elektriske fremtid.