Biffen vokser uten en lyd: Se verdens første fabrikk for kunstig kjøtt

Snart kan israelske forbrukere sette tennene i kjøtt som aldri har sett et dyr. Selskapet Future Meat Technologies åpner nemlig verdens første fabrikk som produserer kunstig dyrket kjøtt. Det skriver New Atlas.

Kjøttet er laget av celler høstet fra et levende husdyr. Cellene mates med de samme næringsstoffene som finnes i maten til det levende dyret og får dermed energi til å vokse og formere seg.

– Målet vårt er å gjøre kunstig dyrket kjøtt tilgjengelig for alle – samtidig som vi produserer deilig mat som er både sunn og bærekraftig, til fordel for fremtidige generasjoner, sier Yaakov Nahmias, grunnlegger og forskningssjef i Future Meat Technologies.

Kyllingbryst for $ 3,9

Teknologien bak kunstig kjøtt er ikke ny. Selskapet Impossible Foods fikk i fjor godkjent sitt laboratorieskapte kyllingkjøtt for salg i Singapore, og allerede i 2013 var det faktisk mulig å kjøpe den første burgeren med kunstig kjøtt. Det kostet 300.000 dollar, drøyt 2,7 millioner kroner med dagens kurs.

Future Meat Technologies har åpnet fabrikken i Rehovot, der de skal produsere lab-dyrket kjøtt. Foto: Future Meat Technologies

Den israelske fabrikken, som skal ligge i byen Rehovot, er imidlertid det første eksemplet på en storskala-produksjon.

Kylling dyrket i laboratoriet. Foto: Future Meat Technologies

Future Meat Technologies regner med å kunne produsere 500 kilo kjøtt om dagen. Sammenligner man det med amerikansk kjøttproduksjon, tilsvarer det rundt 250 kyllinger, ifølge New Atlas. Eller omtrent 5000 burgere.

Masseproduksjonen gir et billigere produkt enn for eksempel den tidligere nevnte burgeren. Future Meat Technologies regner med at et kyllingbryst vil koste rundt $ 3,9, det vil si ca. 27 norske kroner.

I tillegg til kyllingkjøtt vil fabrikken også produsere lammekjøtt og svinekjøtt. Senere håper selskapet å kunne utvide med biff.

Klimavennlig kjøtt

Det er flere fordeler med det laboratoriaskapte kjøttet hvis forbrukerne bare er villige til å kaste seg over produktene fra fabrikken.

Ifølge Future Meat Technologies slipper fabrikken ut 80 prosent mindre CO 2 sammenlignet med en tradisjonell kjøttproduksjon. Vannforbruket vil trolig være 96 prosent lavere og arealbruken 99 prosent lavere.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.