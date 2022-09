Betydelig investering i elbilindustrien trengs om vi skal klare nullutslipp i 2025

Andelen nyregistrerte nullutslippsbiler har økt svært raskt de siste årene, og det er ikke noe som tyder på hverken en utflating eller tilbakegang. Så langt i år er hele 80 prosent av alle førstegangsregistrerte biler i Norge nullutslippsbiler. Det vil si at nesten 18 prosent av den totale personbilparken i Norge nå er batteri- eller hydrogendrevet.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er Norges mål at fra 2025 skal nye personbiler og lette varebiler være nullutslippkjøretøy. Ferske tall fra Statens vegvesen viser at vi faktisk holder stø kurs mot dette målet, og det er ikke noe som tyder på en utflating eller tilbakegang.

Ladepunktoperatører må maksimere mulighetene som elbiler representerer, mener Roy Erik Olsen, som er salgssjef i i CTEK. Foto: Privat

Må bli mer sømløst

Selv om mange den siste tiden har uttrykt bekymring for at vi ikke skal nå 2025-målet med tanke på innføringen av moms for beløpet av elbilkjøp som overstiger 500.000 kroner, finnes det også større og viktigere grunner:

Fordi – selv om vi er på god vei, trenger industrien fortsatt hjelp til å redusere de totale eierkostnadene, forbedre rekkevidde og integrere ladeinfrastruktur. For å komme i mål må det hele bli mer sømløst.

Tilgang på energi til bilene må være enkelt og tilgjengelig. Operatører må sikre nettdrift og effektive utplasseringspunkter. Myndigheter, kommuner og netteiere må tråkke nye veier. Det må bli lagt til rette for en forsert og raskere mulighet for aktørene til å etablere nye ladeanlegg, slik at vi når målet om nullutslipp i 2025. Ladepunktoperatører må maksimere mulighetene som elbiler representerer, med et vektet fokus på lyn-/hurtiglading og på viktigheten av destinasjons- og hjemmelading. Utfordringene er mange og sammensatt.

Tre avgjørende faktorer

Ifølge en studie utført av DNV drives elbilrevolusjonen av tre hovedfaktorer:

Økende globalt behov for å håndtere klimaendringer

Reduksjon av CO 2 -utslipp fra transport vil ha stor innvirkning på globale nivåer. Fokus på klima har gjort at regjeringer over hele verden jobber etter en politikk som skal støtte et skifte til elbiler.

-utslipp fra transport vil ha stor innvirkning på globale nivåer. Fokus på klima har gjort at regjeringer over hele verden jobber etter en politikk som skal støtte et skifte til elbiler. Teknologiske fremskritt, som forbedrede batteristyringssystemer. Dette vil gi raskere lade-/utladningshastigheter og lavere kostnader.

Investeringer i elbiler, batteriproduksjon og ladenettverk vil og må fortsette de kommende årene. En mer effektiv og brukervennlig saksbehandling må prioriteres. Vi trenger enklere tilgang til ladestasjoner, lavere kostnader, lengre rekkevidde og større utvalg for å akselerere overgangen til elbiler og nullutslipp.