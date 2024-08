Har Arendalsuka nådd toppen? Har den nådd et metningspunkt for hva det er mulig å få til?

Etter et par dager i sørlandsbyen stiller jeg meg disse spørsmålene. Bakgrunnen er at det nå skjer så mange arrangementer i parallell – «oppå» hverandre – at det kan oppleves som ergerlig.

Frustrasjonen over arrangementene du går glipp av, kan enkelte ganger overgå gleden av de (få) du får med deg.

En samtidig håndfull

Som eksempel kan vi se på noen av arrangementene med oppstart mellom klokken 8.00 og 8.30 tirsdag 13. august. Alle disse med relasjon til bærekraft og/eller energi:

Forsvarskraft og bærekraft

Energifrokost: Taktskifte mot 2030 – hvor skal pengene komme fra?

Nasjonal Transportplan 2025 - 2036 er vedtatt – hva nå?

Er folks forventninger til fornybar energi for store, eller tenker vi for smått?

COP29 kick-off: Er CCS en avsporing i klimakampen?

Hvordan finansiere bærekraftig industriell omstilling?

I tillegg var det samtidig programmert ytterligere en håndfull arrangementer med tema vitenskap og teknologi. Mer enn nok som skjer på en gang, altså.

Oppå dette kommer utfordringen med at du må flytte deg fra ett arrangement til neste. Det går som regel bra, men gjør at du noen ganger må forlate et arrangement før det er ferdig – for å rekke neste.

Imponerende program

Jo da. Jeg skjønner det naturligvis selv også. Utfordringen jeg beskriver kommer som et resultat av at programmet er godt. Ja, rett og slett imponerende. Spesielt for oss som er opptatt av teknologi.

Men det er jo ikke utelukkende arrangementene du er der for. For den største uttellingen med Arendalsuka er alle kjente du møter på. Og alle de nye bekjentskapene du stifter.

Rekordene faller

Likevel er jeg neppe den eneste som sitter igjen med følelsen av at det begynner å bli mye, spesielt samtidig. Litt «over the top», rett og slett.

Min opplevelse underbygges av fakta fra arrangøren. Antallet unike arrangører har økt fra 522 i 2016 til årets 1740. Det er ny rekord. Antallet arrangementer har i samme periode gått fra 598 til 2140, som også er ny rekord.

Gitt folkemengden rundt Pollen tipper jeg også på ny publikumsrekord. I så fall ryker rekorden fra i fjor på 160.000 publikummere/deltagere.

Teknologi til hjelp

Så får vi se da, hvorvidt Arendalsuka vitterlig har nådd et fysisk og opplevelsesmessig metningspunkt.

Ikke uventet kan teknologi bidra med mulige mottiltak. Mange av arrangementene blir for eksempel strømmet. Det betyr at også de som ikke er i Arendal, kan få med seg programpostene.

En digital Arendalsuke vil likevel ikke bli det samme. Da må vi i det minste over i den virtuelle verden.

Kanskje med hver vår Apple Vision Pro?