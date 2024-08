Arendalsuka 2024 er spekket med totalt 2163 arrangementer, ifølge eget nettsted. Omfanget av temaer er vidt, men også i år tar teknologirelaterte temaer stor plass i byen rundt Pollen.

Slapt (pollen)filter

Aller viktigst med det nå 12 år gamle arrangementet er sammenstimlingen av meningsbærende fagpersoner, politikere og ledere du finner vandrende rundt Pollen i løpet av de få augustdagene.

Det finnes knapt en bedre anledning for menigmann til å treffe et så stort samtidig utvalg av innflytelsesrike, kjente og meningsbærende individer. For oss spesielt interesserte har det også høy verdi at settingen bidrar til at møtene blir mer uformelle enn ellers. Toppsjefer som slentrer rundt Pollen virker som om de taler friere enn ellers i året. De har rett og slett et litt slappere (pollen)filter.

Det setter vi pris på! Og det er også en mulighet for aktørene til å informere om saker og ting som ellers i året ville krevd en annen informasjonsstrategi. Dette fenomenet alene er tilstrekkelig grunn for mange av oss til å delta på Arendalsuka.

658 om teknologi

Det er likevel det store omfanget av interessante arrangementer som er magneten for oss med spesiell interesse for teknologi og samfunn. Vi er ekstra heldige, nå som Kongsberg Agenda foregår rett før sommerferien og en teknologispekket Arendalsuke foregår rett etter sommerferien. Det gir julekveldstemning både i slutten av juni og starten av august.

Jeg har ikke talt opp tidligere år, men etter en gjennomgang av årets program noterte jeg meg 658 arrangementer som fanget min teknologirelaterte interesse. En uvitenskapelig telling fordeler disse med 66 arrangementer på mandag, 206 på tirsdag, 261 onsdag, 120 torsdag og 5 på fredag.

KI på topp

Ikke uventet varierer temaene noe fra år til år. Klima, energi, samferdsel, mobilitet, IT, maritim sektor, digitalisering, helse, samfunnssikkerhet, beredskap, sikkerhet og forsvar er blant gjengangerne med interessante vinklinger på teknologi.

Ikke uventet er det i år en oppblomstring av arrangementer som inneholder «KI» og «AI». En opptelling ga meg 99 (!) arrangementer som på et aller annet vis omfatter kunstig intelligens i tittelen.

I tillegg kommer alle arrangementene som utvilsomt vil inkludere akkurat dette temaet – uten at det er spesifikt nevnt i selve tittelen på arrangementet. Kunstig intelligens er dermed garantert årets fenomen – også under Arendalsuka.

Mangfold i energi

Som sedvanlig er også energisektoren godt representert i årets program. Du finner flere arrangementer fra en rekke aktører innen fornybare områder som sol og vind. Fossilindustrien er ikke helt fraværende, men ser ut til å ha redusert sin tilstedeværelse betydelig.

Motstykket er kjernekraft, som jeg har identifisert til å være tema i totalt 14 arrangementer.

Slik sett fanger Arendalsuka godt opp endringer vi må følge med på innen teknologi og samfunn. På en rekke områder.

Det er bare å glede seg!

Både TU og Digi er til stede med flere journalister – så du vil finne mye spennende på nettsidene våre.