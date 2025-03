Musks motorsag er kinesisk

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg måtte bare sjekke. En av mine gode venner er svært opptatt av nettopp motorsager, så jeg tenkte at med dette så skaffer jeg meg et attraktivt samtaleemne til vårt neste treff.

Ikke en Muskvarna

Motorsagen Elon Musk bruker i sine sceneshow om kostnadskutt i amerikanske offentlige utgifter er, overraskende nok, kinesisk. Det er altså, slik et innlegg på sosiale medier sier det, ikke et kvalitetsprodukt fra vår svenske nabo, Husqvarna.

Neida, modellen er i utgangspunktet en TMC 598 fra Titantec, en kinesisk produsent av et stort utvalg av redskaper, fra gressklippere og motorsager til snøfresere og utenbordsmotorer.

59,8 cc

Spesifikasjonene på motorsagen omfatter en motor på 59,8 cc, som yter 2,6 kw (3,5 hk) og makser ved 9000 omdreininger. Bladet på originalutgaven er 20 tommer (50,8 cm) langt og vekten snaut åtte kilo. Men dette er altså bare basisen for Musks skreddersydde utgave.

Det er den argentinske kunstneren og altmuligmannen Mariano Ditro alias Tute di Tella, som har pimpet opp basismodellen fra Titantec til utgaven som Musk svinger rundt fra scenekanten når han promoterer sine mange og dype DOGA-kutt.

Frihet, for helvete!

Kunstneren brukte laser for å brenne inn et slagord på sagbladet: "Viva la libertad, carajo!", som oversatt betyr noe a la "lenge leve friheten, for helvete!".

Slagordet tilhører den argentinske presidenten Argentin Milei, som var den som bestilte den pimpede motorsagen som han personlig overrakte Musk ved et møte tidligere i år.

I følge Buenos Aires Times er nå altså Tute di Tella i gang med å pimpe opp enda en Titantec-motorsag. Denne gang til president Trump. Kunstnerens profil på Facebook kan du følge her.

Motorsag-duell?

Når Musk og Trump en gang om ikke lenge blir uenige om fremtiden, vil det neppe forundre noen om de to foreslår å avgjøre uenigheten ved å møtes til duell med sine motorsager. Knapt noe vil lenger overraske oss i kampen for et "greater America" som nå utspiller seg.

Men, skal det virkelig skje ved hjelp av to kinesiske motorsager? Som attpå til er pimpet opp i Argentina? Vil de to ombygde motorsagene bidra til nye tollbarrierer?

Ja, for slikt utstyr bør vel virkelig produseres hjemme i "the homeland of lumberjacks".