Flere amerikanske P-8 overvåkingsfly utplassert i Oslo

– Dette er allierte amerikanske fly som opererer fra Gardermoen. De støtter alliert aktivitet i nærområdene våre, sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Stordal bekrefter at det er snakk om flere fly, men vil ikke si hvor mange. Flyene har vært i Oslo i litt over en uke. Han vil ikke si hvilke oppdrag flyene har.

P-8 Poseidon er et overvåkingsfly som brukes til å patruljere og overvåke havområdene. De bygges amerikanske Boeing. De kan også brukes i jakt etter ubåter, skriver Forsvaret.

Hangarskipet fortsatt i Nordsjøen

– Det er en del øvingsaktivitet, blant annet i forbindelse med hangarskipet som nylig var her, og som fortsatt er i Nordsjøen, sier han.

Verdens største hangarskip USS Gerald R. Ford var nylig i Oslo etter øvelser i Nordsjøen både med den norske marinen, samt Tyskland og Frankrike.

Et av de amerikanske overvåkingsflyene har vært over Østersjøen ved minst en anledning, viser data fra Flightradar24, ifølge X-kontoen OsintTechnical som sammenstiller informasjon fra åpne kilder.

Les også: For 200 millioner skal Flesland bli en bedre flyplass

– Flyene har relativt lang rekkevidde, så de kan operere ganske vidt i våre områder, sier Stordal.

Droner i Danmark

Den siste tiden har det vært droneaktivitet ved flere danske fly- og forsvarsanlegg. Fredag og natt til lørdag var det droneaktivitet ved Karup, som er Danmarks største militære flyplass.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Dette ene batteriet er nøkkelen til morgendagens byggeplasser

Mandag stengte droneaktivitet flytrafikken ved København lufthavn Kastrup i flere timer. Samme kveld ble det også meldt om droneobservasjoner ved Oslo lufthavn Gardermoen, som også ble stengt en periode. Disse observasjonene er foreløpig ubekreftet.

Forsvaret vil ikke si om de amerikanske overvåkingsflyene deltar i aktivitet knyttet til droneobservasjonene.

Lørdag ble det observert droner ved Luftforsvarets kampflybase på Ørland hovedflystasjon.

De ulovlige dronehendelsene i Danmark har vekket en rekke kraftige reaksjoner, blant annet fra Nato, EU og Norge.