Kongsberg inngår kontrakt med USAs luftforsvar verdt 240 millioner dollar

Kontrakten, som gjelder såkalte Joint Strike Missile (JSM), ble tildelt uten konkurranse, skriver det amerikanske forsvarsdepartementet på sine nettsider.

Fastpriskontrakten omfatter kjøp av komplette missiler, testutstyr og støttemateriell som skal produseres i Kongsberg.

Arbeidet forventes ferdigstilt innen 30. november 2028.

JSM er et nytt avansert missil, spesialutviklet for F-35, som kan finne og nedkjempe godt forsvarte sjø- og landmål over store avstander med høy presisjon.

USA har tidligere kjøpt JSM fra Kongsberg i flere runder til totalt 208 millioner dollar.