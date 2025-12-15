Abonner

Kongsberg inngår kontrakt med USAs luftforsvar verdt 240 millioner dollar

Kongsberg Defence and Aerospace inngår kontrakt for produksjon og levering av våpensystemet JSM.

Et JSM-missil (Joint Strike Missile) ligger på en tralle foran et F-35-fly i en hangar på Ørland flystasjon i april 2025. Sixten Simonsen / Forsvaret
NTB
15. des. 2025 - 09:16

Kontrakten, som gjelder såkalte Joint Strike Missile (JSM), ble tildelt uten konkurranse, skriver det amerikanske forsvarsdepartementet på sine nettsider.

Fastpriskontrakten omfatter kjøp av komplette missiler, testutstyr og støttemateriell som skal produseres i Kongsberg.

Arbeidet forventes ferdigstilt innen 30. november 2028.

JSM er et nytt avansert missil, spesialutviklet for F-35, som kan finne og nedkjempe godt forsvarte sjø- og landmål over store avstander med høy presisjon.

USA har tidligere kjøpt JSM fra Kongsberg i flere runder til totalt 208 millioner dollar.

